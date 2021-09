Legalizan la captura de alias el Zarco

Luis Jhon Castro Ramírez, alias ‘El Zarco’

Este martes 14 de septiembre, el Juzgado Segundo Penal con función de control de garantías de Ibagué legalizó la captura de Luis John Castro Ramírez, alias el Zarco. Este hombre era miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y es investigado por reclutar a jóvenes que luego fueron presentados como víctimas de ejecuciones extrajudiciales por el Ejército, también conocidos como ‘falsos positivos’.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Castro está involucrado en el homicidio de 14 personas en los municipios de Ibagué, Guamo y Coyaima. Los asesinatos habrían sido perpetrados en 2008 por miembros del Ejército Nacional adscritos al Batallón Rooke de la capital tolimense.

Durante la diligencia, el Fiscal 63 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a Derechos Humanos de Bogotá, relató que alias El Zarco engañó a los jóvenes ofreciéndoles oportunidades de empleo, y los llevó hasta puntos concertados con miembros del Ejército, con el fin de que allí fueran asesinados.

La legalización de la captura se registró luego de su arribo a Colombia el pasado 13 de septiembre, tras haber permanecido en España escondido durante varios años.

“Con la extradición del Zarco, el Gobierno nacional da cumplimiento al compromiso que tenemos para que esa persona que ha quebrantado la ley penal colombiana responda ante las autoridades judiciales por los delitos cometidos”, dijo Wilson Ruiz, ministro de Justicia.

Cabe recordar que, la Audiencia Nacional española ya había aprobado la extradición del criminal desde inicios de junio. En ese momento, el tribunal convocó a una audiencia, fallando negativamente el recurso de súplica interpuesto por la defensa del procesado.

Este es un proceso pendiente por ejecutar desde el 25 de noviembre de 2018, cuando el Zarco fue detenido en España. Han pasado más de dos años y se ha dilatado a causa de varios trámites diplomáticos y judiciales dictados por ambos países.

Para poder ser extraditado, el Zarco debía estar a disposición de Interpol de España, pero esto solo ocurrió el 22 de enero del año pasado, cuando al criminal se le negó una solicitud de asilo que había tramitado ante el país europeo. Después de esto, se formalizó la extradición, que debía darse el 29 de octubre. En ese momento se decretó un término de 15 días para su traslado al país, pero nada se concretó.

Teniendo esto en cuenta, el criminal fue puesto en libertad provisional el pasado 30 de diciembre, con la única condición de que permaneciera en el país ibérico.

El Zarco, al no ser extraditado a Colombia fue dejado en libertad, “en aplicación del artículo 19.3 de la L.E.P. y no habiendo sido recibida la persona reclamada por las Autoridades de Colombia, no obstante el tiempo transcurrido desde que se puso a su disposición (enero 2020), procede acordar la libertad provisional de la misma con la sola obligación de designar domicilio en España”, manifestó el Gobierno español en su momento.

A partir de esta comunicación, el Gobierno colombiano volvió a establecer comunicaciones con España para solicitar nuevamente la extradición del criminal. Después de esta acción, el Zarco fue recapturado el 13 de febrero de este año.

SEGUIR LEYENDO: