Epa Colombia responde a quienes dicen que se viste igual que Lina Tejeiro

Epa Colombia no ha dejado de ser noticia en las últimas semanas. Recientemente la influenciadora y empresaria ha estado en el ojo del huracán por la reunión que tuvo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los supuestos nexos con mafias rusas y todo lo relacionado con su emprendimiento de keratinas.

Esta vez la polémica surgió porque Daneidy Barrera Rojas utilizó la misma ropa que la actriz colombiana Lina Tejeiro en días pasados.

La influenciadora, que enfrenta líos judiciales por el delito de daño en bien ajeno agravado en concurso heterogéneo con instigación a delinquir con fines terroristas y en concurso heterogéneo con perturbación en servicio de transporte público, se defendió de las criticas que le llovieron.

“Me han estado criticando muchísimo porque me puse el outfit de Lina Tejeiro. Nosotras entre mujeres tenemos que apoyarnos, unas somos más lindas, otras tenemos más glamour, pero tenemos que apoyarnos las unas a las otras”, dijo la empresaria.

“Amiga ámate, yo me amo como soy linda. Qué me hace falta si tengo amor propio y personalidad. Todas somos lindas querida”, añadió.

Tomada de Instagram - @rechismes

Además, Epa Colombia insinuó que las criticas se dieron porque ella es una mujer que nació en el ceno de una familia de escasos recursos. ¿Por qué lo dice amiga, porque vengo de abajo?, cuestionó.

La empresaria aprovechó el momento para resaltar su éxito y señalar que se ha superado muy rápido. Así mismo, bromeó sobre las intervenciones quirúrgicas que se ha hecho, como la cirugía de nariz.

Cabe recordar que en días pasados Barrera le contó a sus seguidores que está trabajando no solo en su apariencia física sino en la manera de expresarse.

Epa Colombia está en clases de glamour

En días pasados Daneidy Barrera publicó un video en el que aparece luciendo un traje rosado y un crop top blanco. En el clip se autoproclamó como “la diva más diva de Colombia”. “¿Qué te dije amiga? Que después de Amparo Grisales llegaba la diva más diva de Colombia, la reina de las keratinas”, dijo Epa Colombia, quien agregó que tuvo una gran venta en Medellín.

Además del gran entusiasmo que mostró por el apoyo que ha recibido con sus productos y ventas, la influenciadora contó que esta trabajando para mejorar su forma de expresarse; por lo que decidió inscribirse a clases de glamour.

“Este es un chisme que te quiero contar, me están enseñando como caminar, a como expresarme (...) todavía no se me quita lo ñera, lo que pasa es que ahora soy una ñera más regia, más recatada y más seriecita”, anotó la empresaria de keratinas.

Esa noticia tiempo después de que la bogotana protagonizara una fuerte discusión con las hermanas Juliana y Yina Calderón. A través de sus redes, las figuras del internet se insultaron la una a la otra, ante la mirada de cientos de internautas.

El más reciente ‘round’ de la pelea ocurrió luego de que Daneidy hiciera pública una historia en su cuenta de Instagram, desde la cual mostró que se encontró dos cerdos a quienes decidió llamar como “Yina y su hermana”. “Vea amiga, usted que está criticando muchísimo: (estas son) Yina y la hermana. Mentiras, ustedes saben que yo las amo, malditas ¡No sean envidiosas!”, dijo entre risas.

SEGUIR LEYENDO