Nuevos testimonios en contra de profesor acusado de abuso sexual en Bogotá

Fachada de la fundación donde Helman Berrio abusaba de las menores

Hace más de diez años, menores de edad cayeron en los engaños de un profesor de un colegio público de Bogotá. El sujeto, reconocido como Helman Berrío Ramírez Ellas, usaba un grupo de danzas como la fachada para acercarse a niñas, y con la complicidad de su esposa, abusaba de ellas. Las víctimas aseguraron que no denunciaron antes porque, al ser pequeñas, vivían con miedos. Finalmente, luego de una exhaustiva investigación, el 13 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación expidió orden de captura, sin embargo, el sujeto no ha podido ser capturado pues está desaparecido.

El lugar donde fueron perpetrados los crímenes, de acuerdo con El Tiempo, era una casa de dos pisos. En el primer piso del lugar había una sala grande en donde ensayaban. En ella había pintadas siluetas de mujeres en todas las paredes. Según cuentan, las imágenes fueron plasmadas con sangre de las niñas que eran abusadas. En el segundo piso había luces rojas, imágenes de yoga, un espejo, y esencias. Las mujeres, indefensas, recuerdan un tapete rojo cuyas fibras laceraban sus pies.

El último testimonio que se conoció fue el de Camila*, que a los trece años fue abusada por la pareja de pedófilos. Todo comenzó cuando ingreso al colegio público a cursar grado séptimo y fue convocada para hacer parte del grupo de danza.

“En el 2002 el profesor era Helman y nos convocó, con mi amiga Sofía*, a hacer parte de un grupo de danzas y ensayar los días sábados. Comenzamos a ir y luego nos invitó a ensayos personalizados”, contó la mujer y agregó “un día me dijo que me acostara en el piso y que me comenzara a quitar la ropa con la excusa de liberar mis emociones. Luego, cada ocho días, me hacía lo mismo y, desnuda, me pedía que me sentara en sus piernas. Él hacía lo que quería conmigo. Yo no sabía que eso estaba mal”.

Profesor que abusó durante 10 años de sus alumnas escapó de la justicia

Camila cuenta que luego de un tiempo, el abuso se intensificó, pues ya no era solo el sujeto que le pedía quitarse la ropa, sino que la esposa besaba a las niñas. “Yo me sentí muy incómoda, era una niña, pero él siempre inventaba cosas con la energía”, relató.

Además, la violencia perpetrada sobre las menores pasó al escenario del colegio y, en el caso de Camila, duró un promedio de tres años, hasta que cumplió 16 años y comprendió que había sido vulnerada, y que nada de lo que le exigía el sujeto hacía parte de las danzas o de la preparación de una bailarina. Incluso, recuerda que el sujeto la violó en el 2006 y que, a raíz de ello, y del trauma que le generó, se enfermó.

“Un día fui citada a un ensayo y este tipo abusó de mí, me quitó la virginidad. Ese día sufrí mucho, me enfermé. Siempre había imaginado ese momento con alguien de mi edad, especial, y él dañó todo. Nos decía que los novios eran malos porque acababan la energía sexual”, narró la superviviente.

Otras de sus víctimas, aseguran que los abusos no fueron solo físicos sino psicológicos, pues, con excusas, les hacía ver videos de maltrato y hasta las ponía a ver los abusos que perpetraba sobre sus compañeras.

“Él nos hacía muchas cosas malas, nos grababa y después guardaba ese material en discos duros. También nos mostraba videos de mujeres y de maltrato a animales, asquerosos, y nos hacía llevar hielos, flores y otras cosas. Decía que tenían que tener contacto con todos los seres vivientes”, contó otro grupo de cuatro niñas. Estas jóvenes fueron abusadas entre el 2003 y el 2006.





SEGUIR LEYENDO