“No se puede jugar a la ruleta rusa”, ‘Patrón’ Bermúdez no se guardó críticas contra Juan Carlos Osorio

'Patrón' Bermúdez envió mensaje a Osorio por rotaciones en América de Cali

Pese al (relativo) respiro obtenido por América de Cali al alzarse con el clásico vallecaucano, las críticas contra su actual técnico, Juan Carlos Osorio, no cesan.

Esta vez el mensaje provino de un emblema de la institución escarlata, el actual director deportivo de Boca Juniors, Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez, quien no solo se muestra contrariado con las rotaciones del técnico risaraldense sino que le molesta el juego que está proponiendo América que, de acuerdo con ‘El Patrón’, no es acorde con la categoría de grande que ostentan los ‘Diablos Rojos’.

Bermúdez, quien participa del panel deportivo de ESPN Fútbol, se fue lanza en ristre contra la propuesta de Juan Carlos Osorio:

uno no puede jugar a la ruleta rusa en cada partido. Con el América no, en el América no. En América está jugando en el hilo. En el fútbol, cuando se trabaja para jugar bien, los resultados, en la mayoría, van a ser positivos

‘El Patrón’ reconoció la valía de Osorio pero considera que las rotaciones no son adecuadas para el momento de crisis que vive el conjunto rojo de la ciudad de Cali:

Se pueden conseguir grandes logros. Si uno juega y todos los días cambia, es como cuando le están tomando el ritmo cardiaco a un enfermo, así no

En los últimos cinco encuentros por la Liga BetPlay-Dimayor II-2021, América cuenta con catorce puntos, dos partidos empatados y dos perdidos, uno ganado (el clásico ante Deportivo Cali), y ocupa el séptimo puesto de la tabla.





Osorio a la defensiva

Juan Carlos Osorio ganó su primer partido con América en la Liga BetPlay ante Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa.

Juan Carlos Osorio ha estado en el ojo del huracán por la irregular campaña del América de Cali, luego de tomar las riendas del primer equipo tras la salida del argentino Juan Cruz Real.

El estratega risaraldense es reconocido por su figura de rotaciones, que consiste en mover a los jugadores en distintas funciones con el fin de encontrar un equipo dinámico en el campo de juego.

Precisamente, por su estilo táctico las presiones por parte de la directiva, afición y periodismo deportivo no se hicieron esperar cuando América se encontró por fuera de los ocho, camino que retomó el anterior fin de semana al vencer al Deportivo Cali y ascender a la séptima casilla.

Osorio admitió que su contrato con la institución escarlata está “supeditado a los logros deportivos. Mi garantía para el hincha es que no hay garantías. No me aferro a un puesto, ni tampoco pediré indemnización. Si los resultados no se dan, asumiré la responsabilidad”, tal y como lo afirmó en rueda de prensa durante los encuentros de la Copa BetPlay.

El técnico mantiene su apoyo a sus jugadores, de los que reconoce su valía en el desempeño, aunque admite que su esfuerzo no ha propiciado los resultados anhelados:

No tengo ninguna crítica para mi equipo, estoy muy orgulloso del trabajo de nuestros jugadores hoy. Creo que sobre el trámite del juego merecíamos más, esto es fútbol profesional, ellos capitalizaron bien sus oportunidades de gol, me queda una duda en el segundo gol de ellos, pero el muy buen rendimiento del equipo, la competitividad que mostró, las ganas de siempre proponer y buscar el juego se vio muy bien remunerado sobre el final

Este sábado, América de Cali enfrentará como dueño de casa a Jaguares de Córdoba por la fecha décima de la Liga BetPlay-Dimayor en jornada nocturna.





