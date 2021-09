Daniella Álvarez y el actor Daniel Arenas finalmente se dejaron ver juntos durante un evento

Daniella Álvarez y el actor Daniel Arenas se dejaron ver juntos durante un evento. Imagen: Instagram.

El pasado 7 de septiembre, en medio de una entrevista para el programa Fórmula Espectacular, el actor colombiano Daniel Arenas, que ha forjado un exitosa carrera en México, no solo habló acerca de sus nuevo proyectos, sino también dio una primicia acerca de su vida personal, pues se le relacionaba con la modelo, presentadora y exseñorita Colombia Daniella Álvarez.

“Nunca hablo de mi vida privada ni sentimental ni amorosa, pero te lo voy a decir porque no tengo ningún problema y estoy demasiado feliz: sí, somos pareja, somos novios desde hace unos meses y estamos muy contentos. Daniella es un ángel terrenal. Es un milagro de Dios, estamos construyendo y disfrutando cada día” confirmó el actor al medio.

Tras la confirmación por parte de Arenas, en las últimas horas, el programa de noticias de farándula Lo sé Todo, reveló un video en el que se ve a la pareja compartir en medio de un evento. Allí, la presentadora se le ve de espalda hablar varias veves con Daniel y también moverse a ritmo de la música del momento.

En la entrevista en la que el actor reveló ser la actual pareja de la barranquillera, también destacó que ella ha sabido entender lo reservado que es con su vida personal, por lo que ella ha tomado con calma la divulgación de su relación.

“Yo creo que ella también ha respetado esa parte de mí que no soy como tan de contar mi vida de la puerta de la casa para adentro, pero es una realidad, estamos muy contentos”, detalló Arenas.

Hasta el momento, al parecer, la relación de la reciente pareja va tomando fuerza, pues hace poco intercambiaron mensajes de amor a través de su cuenta de Instagram.

Daniel escribió en su red social: “Hablando de sueños… la mujer de mis sueños”, a lo que Daniella no se quedó quieta por el comentario, y decidió responder con emoticones de corazones, dejando claro que se trataba de ella.

(Foto: Instagram / Daniella Alvarez)

Por su parte, los fanáticos y seguidores de este par de famosos, no se han hecho esperar y han mostrado su felicidad y cariño a la pareja mediante comentarios en la publicación de Daniella, incluida Carolina Cruz, quien comentó unos emojis de aplausos para mostrar su apoyo . Además que la publicación ya ha logrado superar los 170.000 likes.

En otra publicación compartida por la presentadora de “El Desafío The Box” hablaba sobre el amor al cuerpo tal y como es y en donde el actor no dudó en mostrarle su apoyo con el siguiente comentario: “Una de las mayores virtudes que deberíamos tener los seres humanos, es poder mostrarnos tal cual somos ante quien sea y como sea (…) En ti no solo es una gran virtud, sino también una lección diaria para todos los que te rodeamos. Con muñón o prótesis para mí siempre serás la misma, siempre te veré igual, aunque eso sí, día a día eres mejor”.

No hay duda de que la pareja se encuentra muy enamorada y no les da miedo mostrar su cariño y apoyo mutuo a través de sus redes sociales.





