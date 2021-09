Camilo Martínez, ganador de ‘La Voz’ 2013, estrena nueva canción

Fotografía tomada de Instagram @losojosdelalma

En pocos días el país conocerá al ganador del reality musical ‘La Voz Kids’ que busca la nueva estrella infantil y con este llegará el inicio de una nueva temporada conocida como ‘La Voz Senior’. Pero muchos se preguntan que ha pasado con los grandes talentos que han pasado por el prestigioso programa que noche a noche entretiene a los colombianos. En entrevista con ‘La Red’, Camilo Martínez ganador de la versión 2013, contó qué ha pasado con su carrera y los planes que tiene en la música.

Cabe resaltar que, el artista enamoró a millones de televidentes por el gran talento vocal con una gran diferencia, y es que desarrolló su capacidad de canto con una discapacidad visual que no le impidió en ningún momento enfrentarse a este reto, que logró superar viendo con los ojos del alma, como decidió titular su más reciente sencillo.

“Esa canción se hizo por medio de un guitarrista, Jhon Harby Ubaque, más conocido como Dartagnan, guitarrista de Cepeda, que quiso hacer una canción para mí. Yo la había guardado como maqueta, entonces le dije: ‘Andresito hermano hagamos algo, yo quiero hacer algo para mi carrera con usted porque es mi ídolo, lo admiro demasiado’. Allí fue cuando le pedí que grabáramos algo juntos”, señaló Martínez, que entre otras cosas reveló que la canción se había escrito en 2014 y apenas siete años después se concretó el tema.

El ganador de ‘La Voz’ mencionó que Cepeda llegó hasta su residencia en compañía de su productor y grabaron un video de la canción con una temática un poco más intima, compartiendo esa realidad que se vive al interior de un estudio de grabación sin necesidad de meterle extravagancia a la producción audiovisual.

“Fue una grabación que pasó de la sencillez a la exquisitez, porque fue un compartir cuando él me llevaba al estudio de la mano o yo me agarraba del hombro de él y me abrazaba, me entregaba los audífonos y me hacía señas y yo le decía ‘Andrés no me hagas señas porque acuérdate que no te estoy viendo hermano’ y él todavía no se acostumbraba que estaba grabando con una persona ciega de verdad, pero una persona que es independiente”, recordó para ‘La Red’.

Durante la entrevista recordó entre risas algunas curiosidades que ocurrieron durante el proceso y es que mientras él se había aprendido de memoria la letra de la canción, Andrés Cepeda tenía que leerla y Martínez le decía que por favor le dejara leer un poquito del texto por lo que sintieron una conexión especial en esos momentos que compartieron juntos.

“La canción no es de un ciego para una persona ciega, no, la canción es un tema en general que nos habla de ese amor que necesitamos todos, tanto aprender a recibir como aprender a dar un amor que nos mire con ojos del alma, que sea transparente y bonito, un amor que sea digno y no mire la traición”, finalizó Camilo Martínez para ‘La Red’.

Su paso por La Voz Colombia

El pasado 21 de julio, en entrevista con Noticias Caracol, el artista recordó que en su audición a ciegas en el programa llegó a pensar que no había pasado a la siguiente fase y sólo confirmó su avance cuando Ricardo Montaner le dijo que los cuatro jurados, entre los que se encontraban Fanny Lu, Andrés Cepeda y Gilberto Santa Rosa giraron sus sillas al mismo tiempo, además, que no sabía por cual inclinarse pues todos poseían un talento indescriptible.

“Yo dije ‘quiero apoyar a mi Colombia, quiero que realmente Cepeda sea mi coach’ porque me identificaban las canciones de él y todo este tipo de música que quiero cantar. Fue muy lindo haber estado en ‘La Voz Colombia’ porque me abrieron las puertas y me dio a conocer en todo el país”, señaló el cantante.

