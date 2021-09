el polémico beso de Gregorio Pernía y un jurado de Masterchef . Foto: Instagram @gregoriopernia

Uno de los momentos más virales que se ha visto en el programa de RCN, ‘Master Chef Celebrity’, fue protagonizado por Gregorio Pernía y el juez Chris Carpentier, quienes terminaron besándose en público luego de bromear por uno de los retos. Todo empezó porque en una de las pruebas de la noche, los concursantes tenían que ingresar en una urna donde se encontraban volando, por toda la estructura, las recetas que deberían hacer los concursantes.

Cuando Gregorio Pernía tuvo que pasar a recibir su papel, decidió mostrarle a Chris Carpentier sus resultados para que este le indicara cuál era la mejor opción a la hora de cocinar. El juez le señaló cuál era la mejor opción y Pernía decidió pegar sus labios a la urna y enviarle un beso desde allá. Inmediatamente, Carpentier se ubicó del otro lado de la urna y ubicó su boca justo frente a la del actor, simulando que lo estaba besando. Ese instante quedó registrado en el programa. Todos los participantes empezaron a rumorar, aplaudir y a molestar con lo sucedido.

“Ya Gregorio y Chris sellaron esa relación con ese beso a través de un cristal”, aseguró Marbelle después de la escena.

Para el cierre del ret Pernía preparó tres pizzas de diferente sabor y superó la prueba que le habían puesto.

El spoiler de Pernía con la salida de los participantes del programa:

Frank Martínez se ha convertido en un de los participantes más queridos de ‘Masterchef Celebrity’. Para los usuarios de redes sociales, se trata de la persona que le pone esa chispa de humor que le hace falta al programa ante tanto enfrentamiento y discordia que existe entre las ‘4 babys’ y los comediantes del programa.

El Flaco, como muchos de sus compañeros lo conocen, ha mencionado en repetidas ocasiones que no tiene ni idea de cocina, por lo que se ha visto en la necesidad de poner a prueba su destreza a medida que van avanzando las pruebas. De igual manera, ha señalado que será el encargado de sacarlos a todos en los retos de eliminación.

El humorista compartió un video en su cuenta de Instagram mostrando un adelanto de las eliminaciones del programa anterior, en el cual resultó eliminada Endry Cardeño. Allí, el humorista confesó que todavía no se quería ir. Sin embargo, algo más llamó la atención de los seguidores del participante: un comentario de Gregorio Pernía que muchos catalogaron de spoiler.

“Apitooo bello, primero nos vamos todos”, dijo Gregorio, poniendo a volar la imaginación de más de uno, ya que Frank ha dicho que uno por uno los sacará a todos, cumpliendo con la eliminación de dos celebridades mientras se abre paso entre los ocho mejores del reality.

La publicación ya cuenta con al menos 200 mil reproducciones y cerca de 1.000 comentarios entre los que destacan: “Ay no, no puedes salir. No vuelvo a ver ese programa”, “Se va el Flaco y dejo de ver Masterchef”, “No, no puedes irte”, “Ese pero me sonó a que vas a salir pronto”, “No flaco no te puedes ir, tú eres el que le da sabor a ese programa”, entre otros.





Seguir leyendo: