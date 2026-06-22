Consejo Nacional Electoral cerró la puerta a un reconteo internacional pedido por la campaña de Iván Cepeda: “No sería posible”

Consejo Nacional Electoral descartó realizar un reconteo físico de los votos depositados en el exterior tras la solicitud del sector de Iván Cepeda - crédito Iván Cepeda/Facebook - Catalina Olaya/Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) descartó de manera oficial la posibilidad de realizar un reconteo voto a voto para los sufragios emitidos en el exterior, una petición que fue puesta sobre la mesa por la campaña del candidato de izquierda Iván Cepeda tras las elecciones presidenciales, en las que en el preconteo ganó Abelardo de la Espriella.

La autoridad electoral aclaró que el escrutinio de las mesas fuera del país se realiza de forma jurídica sobre los documentos oficiales y no manipulando físicamente las tarjetas de votación depositadas por los colombianos en el extranjero.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento fue liderado por el presidente del CNE, Cristian Quiroz, en un balance conjunto con el procurador general Gregorio Eljach y el ministro de Defensa Pedro Sánchez. El magistrado buscó dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía frente a las dudas sembradas sobre la transparencia de la segunda vuelta presidencial.

La autoridad electoral señaló que el proceso internacional tiene un procedimiento diferente debido a las distancias y los tiempos logísticos que implica trasladar material físico - crédito Colprensa

Quiroz explicó que el proceso para los votos internacionales cuenta con una dinámica logística diferente debido a las distancias geográficas, al detallar que esperar la llegada de los paquetes con los votos físicos congelaría el cronograma institucional y sumergiría al país en una preocupante incertidumbre legal por varias semanas.

PUBLICIDAD

El magistrado señaló ante los medios de comunicación que: “El escrutinio del exterior se realiza con las actas que realizan todos los días los cónsules, porque se consolida la votación de ocho días. Los cónsules van comentando las actas, nos las envían y nosotros no hacemos con los votos; lo hacemos con las actas que consolida la Registraduría y que nos envían sus delegados. No con los votos que llegan porque entiendan que la primera vuelta fue hace 21 días”.

“Si esperamos, los votos pueden pasar más de 3 o 4 semanas. Entonces no sería posible tener una segunda vuelta. Para este tiempo, para esta vuelta es igual. Se realiza con las actas que consolida la Registraduría Nacional del Estado Civil”, afirmó el presidente del organismo electoral de manera pedagógica.

PUBLICIDAD

El Consejo Nacional Electoral defendió la participación de ciudadanos, jurados y testigos electorales durante la jornada presidencial - crédito @CNE_COLOMBIA/X

A pesar de descartar la apertura física de las urnas en el extranjero, el presidente del tribunal electoral fue enfático en asegurar que la institución revisará cada una de las observaciones radicadas por los apoderados de la campaña del Pacto Histórico.

El objetivo de las autoridades es garantizar transparencia, confianza y todas las garantías procesales para ambas fuerzas políticas durante esta etapa final de revisión y consolidación de los resultados.

PUBLICIDAD

Sin embargo, tras conocerse que la diferencia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda fue de apenas 250.830 votos, el presidente Gustavo Petro y sectores de la izquierda han cuestionado el resultado preliminar, al plantear dudas sobre el proceso y señalando posibles irregularidades, mientras esperan que concluya el escrutinio definitivo.

El papel del Consejo Nacional Electoral en la definición del escrutinio

Además, en entrevista con Noticias Caracol, antes de su encuentro con los otros funcionarios, el magistrado Quiroz felicitó a los ciudadanos y a las instituciones que participaron en los comicios, destacando la participación de más de 26 millones de colombianos: “Las instituciones fuertes, sólidas, trabajando de la mano para que los colombianos vivan la fiesta de la democracia. Quiero decirte que tenemos la democracia más fuerte de América Latina, sin lugar a dudas”.

PUBLICIDAD

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, aseguró que las reclamaciones presentadas por las campañas serán revisadas dentro de las etapas establecidas - crédito CNE

El magistrado explicó que el preconteo entregado por la Registraduría no tiene carácter definitivo ni vinculante, pero señaló que históricamente las diferencias entre este reporte inicial y el escrutinio oficial han sido mínimas.

“El preconteo es un acto no vinculante”, explicó Quiroz, aunque recordó que en procesos anteriores la variación frente al resultado final fue reducida: “Hace veintiún días vivimos la primera vuelta. La diferencia entre el preconteo y el resultado, que es el escrutinio oficial que entrega el Consejo Nacional Electoral, fue por debajo de cero”.

PUBLICIDAD

Sobre las reclamaciones anunciadas por la campaña de Iván Cepeda, el magistrado recordó que estas hacen parte de los mecanismos establecidos en la ley electoral: “Todas las reclamaciones, impugnaciones, solicitudes están, no son invento de nadie. Están y son taxativas, están en el artículo 192 del Código Electoral”.

Quiroz pidió esperar la conclusión del escrutinio antes de emitir conclusiones definitivas y aseguró que el proceso debe garantizar tanto la revisión de las reclamaciones como la certeza del resultado: “En democracia siempre hay un ganador y siempre hay alguien que pierde. La altura del que pierde con el que gana es lo que nos pone como una sociedad democrática”.

PUBLICIDAD