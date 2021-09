Sebastián Hurtado es matemático de la Universidad Nacional de Colombia, hizo estudios de maestría en el Instituto de Matemáticas Puras y Aplicadas en Río de Janeiro y realizó su doctorado en la Universidad de Berkeley, en California, donde el estudio de las simetrías. Foto: archivo particular.

De acuerdo con la información divulgada por la página Matematics Breakthrough Prize, Sebastián Hurtado Salazar es el primer colombiano que logra estar entre los matemáticos más importantes del mundo tras conquistar el galardón de laureados de la categoria ‘Premio Nuevos Horizontes en Matemáticas 2022′ por su investigación de la conjetura de Zimmer, tema que logró resolver y da un importante avance para la matematica moderna, a partir de esto, se acerca para que este sea catalogado como un teorema.

Hurtado, quien estudió matemática pura en la Universidad Nacional y, posteriormente, realizó una maestría en el Instituto de Matemáticas Puras y Aplicadas, en Río de Janeiro, Brasil, y un doctorado en la Universidad de Berkeley, Estados Unidos, decidió hace algunos años dedicar gran parte de su vida académica a estudiar la conjetura de Zimmer, tema que le apasionó ya que había estudiado simetrías. Aunque dicho estudio lo pudo mantener ocupado por bastante tiempo, e incluso toda una vida, logró ser resuelto antes de lo esperado, pues de la mano del trabajo en conjunto de otros dos científicos, Federico Rodríguez Hertz (Argentino) y Zhiren Wang, lograron hallar la solución.

Sebastián Hurtado, el matemático colombiano que logró ser galardonado entre los mejores del mundo.

El colombiano, que actualmente es profesor de la Universidad de Chicago, logró este reconocimento tras formar parte del equipo de científicos que logró probar la conjetura de Zimmer, el cual es un problema complejo relacionado con las simetrías de objetos geométricos que se presentan en más de cinco dimensiones, que llevaba 30 años sin ser resuelto.

Según el colombiano, durante la década de los 70 y 80 el profesor Robert Zimmer (actual presidente de la Universidad de Chicago) dejó atrás la investigación matemática que tiene que ver con las circunstancias en la que los espacios geométricos exhiben cierto tipo de simetrías, tema que retomaron y lograron resolver.

En entrevista con la FM, el colombiano contó que explicar el trabajo que realizaron podía ser sencillo para algunos, como también podría ser muy complicado para otros, pues señaló que todo depende de los conocimentos. Asimismo, destacó que alrededor de las personas que estudian matemáticas existen muchos prejuicios, lo que según él, muchas veces espanta a la juventud para que se de una oportunidad de ahondar en el mundo de las mátemáticas.

“Vivo en Chicago. Es difícil explicar la conjetura de Zimmer. Mis padres nunca me han preguntado. Depende del nivel de entendimiento de la persona, pueden ser cinco minutos o varios días”, de igual manera, agregó que existen todo tipo de personalidades en los matemáticos, “Hay gente de todo. Desde el farandulero, el rumbero, el tímido, el loco. No me gusta encasillarme mucho”, expresó el joven, quien no reveló mayor cosa de sus gustos o vida íntima.

En entrevista con UN Periódico, el matemático colombiano señaló que este logro es uno de los mayores en el mundo de las matemáticas debido a que es un problema complicado, “pero decir que es uno de los logros más trascendentales en matemáticas es exagerar mucho las cosas, pues en el ámbito matemático la prueba se presentó hace dos años, pero con artículos como el de la revista Quanta el tema se ha hecho más popular para las personas que están por fuera del mundo de las matemáticas”, explicó Hurtado.

A la pregunta de en qué ha cambiado su vida después de resolver la conjetura, Sebastián respondió: “para mí como matemático fue importante sentir que estuve envuelto en la solución del problema, porque a veces uno trabaja mucho en ellos pero no sabe a ciencia cierta si van a funcionar o no; tuve un poco de suerte y estoy agradecido por eso”.





