Embargan cuentas del alcalde de Cartagena y otros 40 funcionarios por supuestos pagos irregulares

Al alcalde de Cartagena William Dau y a 43 funcionarios de su Alcaldía les embargarán sus cuentas bancarias, títulos de depósitos y crediticios por decisión de la Contraloría Distrital de la ciudad como una medida cautelar para seguir investigando sobre presuntos pagos indebido de gastos de representación que solo le corresponden a alcaldes y gobernadores.

Todo se remonta a 2019 cuando el ente de control hizo una auditoria y encontró que funcionarios que no eran el alcalde estaban recibiendo dinero por gastos de representación. La Contraloría entonces determinó que el alcalde estaría haciendo ese reconocimiento monetario también a directivos de entidades del Estado, lo cual es ilegal.

“Decrétese medida cautelar, tomando el 100% de la cuantía del detrimento patrimonial, aumentado en un 50%, para el embargo de las cuentas bancarias, títulos de depósitos, títulos de contenido crediticio, y demás valores de los que sean titulares, beneficiarios o pertenecientes los presuntos responsables”, reza el documento.

Los embargos serían por más de $1.600 millones en el caso del alcalde Dau, por más de $900 millones para el secretario general y más de $600 millones por parte de la directora de talento humano. El contralor Freddy Quintero, citado por La FM, dijo que los montos de recursos humanos y del alcalde son altos porque “fueron los que autorizaron y ordenaron el pago de todas aquellas personas que lo devengaron”.

“En este caso el Alcalde y el director asumen solidariamente el pago total por todos aquellos que devengaron esas sumas (...) son factor salarial pero se destinan para asumir gastos que les tocaría asumir a los secretarios, el tema de reuniones, actos protocolarios que se deban ejecutar de manera directa sin necesidad de iniciar un proceso, que no salen como tal del presupuesto de la entidad si no que lo hace el funcionario por la calidad que ostenta”, señaló el contralor

Entre las embargadas está Johana Bueno, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena a quien le retendrán más de $55 millones. Esta funcionaria confirmó en la noche de este miércoles que en la ciudad ya está circulando la variante Delta del covid-19. Según reportó la funcionaria, se habrían detectado inicialmente dos casos.

“En la mañana de hoy fuimos notificados por parte del Instituto Nacional de Salud (INS) quien adelanta en todo el territorio nacional una vigilancia genómica, que en el distrito de Cartagena hay dos pacientes donde se aisló la variante Delta. Son casos que no presentan síntomas asociados de gravedad”.

Dichos casos, agregó Bueno, corresponden a un menor de dos años y a un adulto de 42, que se encuentran estables y debidamente aislados en sus hogares, sin dar señal alguna de preocupación hasta el momento. De igual manera, señaló que en ambos casos se realizó el cerco epidemiológico para detectar los contactos estrechos de ambos pacientes.

“Por ejemplo el menor de dos años no presenta ningún síntoma, igual sigue estando en constante monitoreo, por si presenta algún signo o síntoma de alarma. No se ha notificado nada hasta el momento. En el caso del adulto de 42 años tampoco presenta síntomas, pero no está vacunado”, señaló la directora.

Sobre ese último caso, Bueno notificó que se trata de una persona que viajó recientemente a los Estados Unidos y que dio positivo en la prueba del covid-19 al regresar a Colombia, sin presentar más contagios en su cerco epidemiológico.

El menor, por su parte, pudo haberse contagiado durante una salida a un restaurante, en la que sus padres compartieron con varios amigos de otros países. El Dadis ya le tomó pruebas a los familiares de este y “como hay casos diagnosticados con variante Delta, se les va a hacer el estudio genómico para identificar si los demás están contagiados con la misma”.

