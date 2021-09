Fuerte crítica del exgobernador Luis Pérez al Partido Liberal por apoyar a Alejandro Gaviria

En la imagen, el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez. Foto: Colprensa – Sergio Acero

El exgobernador de Antioquia Luis Pérez envió este viernes una carta al presidente del Partido Liberal, César Gaviria, cuestionándolo por el apoyo que le entregó esa colectividad a la candidatura presidencial de Alejandro Gaviria.

“Al consultar al secretario General del Partido Liberal acerca de cómo se escogería el candidato presidencial del partido, me comunicó: ‘El doctor Alejandro Gaviria es el candidato oficial del doctor César Gaviria y del Partido Liberal’”, una respuesta que molestó al exgobernador.

“Con pesar, observo que el partido perdió la vocación de poder presidencial. En otros. tiempos, cada vez que se realizaba la Convención Nacional del glorioso Partido Liberal, la gente, con pasión y júbilo, tenía la certeza que ahí se estaba escogiendo el próximo Presidente de la República. Si un partido político no tiene democracia interna, no puede ofrecer democracia a la patria”, señaló el político.

Aseguró en ese escrito que la relación entre un partido político y sus seguidores, no es una relación de esclavitud ni de sumisión. “Debe ser una relación vigorosa en busca de los sueños de la gente. El Partido Liberal necesita un tratamiento antienvejecimiento. Se ha permitido con silencios, que otros se apoderen del pensamiento de las grandes ideas liberales como Gaitán, Rafael Uribe, Galán, y otros. Un partido político es el único organismo de la democracia que no tiene derecho a morir de viejo. Jóvenes e inconformes ven en los partidos unas organizaciones vetustas. Colombia está en cenizas y necesita más democracia, más carácter, y más ideas sociales”, dijo Pérez.

Para el exgobernador resulta inexplicable el desamor por el propio Partido Liberal. “Veo a jóvenes y a los máximos directivos liberales recogiendo firmas para apoyar y formalizar un candidato que se va inscribir por otro movimiento diferente al Partido Liberal”.

La carta concluye así: “he tenido la oportunidad de servir a la gente inspirado siempre en ideas liberales, como Rector de la U de Antioquia, Alcalde de Medellín y Gobernador de Antioquia. Ante este escenario me traslado a liderar la revolución de las Regiones, creando el movimiento ciudadano independiente Colombia Piensa en Grande, para aspirar a la Presidencia de la Republica, con la meta de ser el Reformador más audaz y visionario de Colombia. Un Federalismo Moderno y las nuevas economías pondrán a nuestro país entre los más progresistas del mundo”.

Pérez no ha recibido respuesta oficial del Partido Liberal y tampoco del expresidente César Gaviria.

Alejandro Gaviria más cerca a la Coalición de la Esperanza

Alejandro Gaviria, que busca firmas como candidato independiente, ya definió que sus posibilidades de alianza se centran en la Coalición de la Esperanza.

Alejandro Gaviria oficializó su candidatura presidencial. Foto: Captura

Una vez más el exministro de Salud marcó distancia con el Pacto Histórico de Gustavo Petro y el partido de Gobierno, Centro Democrático, que han emprendido la búsqueda de alianzas con los más cercanos a su ideología para sumar esfuerzos en la campaña presidencial.

En entrevista con Noticias Caracol, Gaviria se alejó de ambos sectores que ha calificado como “extremos” y le apostó a los que se han presentado como “centro”. Sin embargo, una alianza formal tendrá que esperar a que avance la carrera presidencial.

“En algún momento tendremos que decidir dónde voy a estar, ya en la mecánica electoral. Yo he dicho que mi responsabilidad es también unificar el centro político... Yo no puedo seguir solo. Hay una conversación planteada por la Coalición de la Esperanza y confío en tener esa conversación, me parece que tenemos que hablar”, aseguró al informativo.

La coalición formada por Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo y otros políticos, invitó recientemente a Gaviria a trabajar juntos, al igual que extendieron la posibilidad a Ingrid Betancourt, de definir su regreso a la política.

