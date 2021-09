“No puedo sacar a un patrullero porque sí”: director de la Policía responde a petición de Claudia López

El director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. / Fotos: Policía Nacional y Colprensa

Las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, continúan siendo motivo de desencuentros entre la administración local y distintas autoridades. En esta ocasión fue el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, el que decidió responder a los comentarios hechos por la mandataria.

Valga recordar que. la mandataria capitalina reclamó durante la conmemoración del aniversario del 9 de septiembre de 2020, día en que se registraron 13 muertes de civiles durante las protestas contra los abusos por parte de la fuerza pública, que la Policía Nacional no haya retirado del servicio a los uniformados que ya fueron objeto de imputación de cargos por uso excesivo de la fuerza.

“Pese a la evidencia de que usaron de manera indiscriminada sus armas de fuego y asesinaron a varios jóvenes, la Fiscalía no consideró que esos homicidios tuvieran culpabilidad con agravamiento, no solicitó medida privativa de la libertad y siguen gozando de la libertad, de trabajo, ni siquiera han sido suspendidos del servicio”, advirtió la mandataria.

Desde Cali, el jefe de la institución le respondió a López manifestando que los uniformados en cuestión están atravesando el proceso necesario, por lo que no saldrán de sus cargos hasta que este termine y se demuestre que efectivamente son culpables de los delitos que se les imputan.

“Cualquier persona que se capture en Colombia se somete a un juez de la República, tiene control de garantías, hay un debido proceso y cuando descubren un error en un integrante de la Policía le hemos dicho al país que la Policía siempre pedirá perdón y resarcirá como lo indica la ley”, dijo.

Vargas señaló que, “Todos debemos cumplir la ley, yo no puedo sacar a un patrullero porque sí, hay un proceso que debe ser cumplido, administrativo o penal, todos debemos cumplir la ley”.

En ese sentido, es de recordar que López envió dos cartas: una al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y otra a la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, pidiendo celeridad en la investigación por estos hechos. Igualmente, solicitó más avances en los procesos por las muertes de Daniel Alejandro Zapata, Jaime Alfonso Fandiño, Cristian David Castillo, Cristian Camilo Vélez y Duván Felipe Barros, en el marco de las protestas de este año

Con esos pedidos, la alcaldesa señaló que en lo penal, es necesario que la investigación pase a manos de un fiscal especializado de DDHH, y en lo disciplinario, asuma la totalidad de los procesos la Procuraduría General de la Nación.

Finalmente, reiteró su llamado para que se lleve a cabo una reforma estructural a la Policía Nacional. “Si el Estado, sus autoridades y la Policía quieren recuperar la confianza ciudadana, tienen que hacer un acto real de enmienda. De nada sirven palabras de perdón de labios para afuera, cuando de la institución para adentro, no hay cambio, no hay reforma, no hay suspensión del servicio, no hay aporte concreto a que se establezca la verdad, la justicia, tampoco hay una sola oferta de reparación a las familias víctimas”, consideró.

El general Vargas no es el único que le ha replicado declaraciones a Claudia López durante esta semana. También lo hizo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien criticó la comparación que hizo su homóloga entre la inseguridad bogotana y la de la capital vallecaucana.

“No es comparable la circunstancia violenta y de inseguridad de Cali con ninguna otra parte del país. Tenemos condicionantes, demografías, problemáticas en nuestros vecindarios completamente distintas. Y en ese sentido tenemos que aprender a resolver nuestros problemas desde nuestras propias condiciones y situaciones socioeconómicas que deben ser intervenidas”, dijo el mandatario, que aseguró que a López “le gusta hablar de forma odiosa”.

