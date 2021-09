“¡Dejen ese maldito ‘ole’! Eso se hace faltando dos minutos para acabarse el partido”: Ramón Jesurún

Mientras celebraba los tres puntos obtenidos el 9 de septiembre en Barranquilla por la victoria 3-1 de la selección Colombia sobre Chile, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, tuvo algunos reparos en la forma en como los aficionados en el estadio Metropolitano estaban alentando al equipo cafetero.

En diálogo con el periodista Arsenio Estrada, evidentemente disfónico por tanto alentar a Colombia durante el partido, Jesurún felicitó a los colombianos que apoyaron a La Tricolor, pero le reprochó a los asistentes al estadio Metropolitano los gritos de ‘ole’ que se escucharon desde la tribuna, hecho al que el mismo Reinaldo Rueda solicitó parar, pues pudo ser interpretado como una falta de respeto hacia el rival. Al respecto, esto dijo el directivo barranquillero:

Quiero al estadio, seguramente con más aforo que el de hoy, pero comprometido y que me dejen ese maldito ‘ole’. Ese maldito ‘ole’ no nos sirve, desestimula. Se hace faltando 1 ó 2 minutos para acabarse el partido, no en el minuto 20 ó 30 del primer tiempo. Por favor, se los digo con cariño... Dejen ese ‘ole’