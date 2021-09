Angélica Lozano pide coherencia a Petro tras propuesta de unión entre verdes y Pacto Histórico

Angélica Lozano y Gustavo Petro. Fotos de redes sociales.

La senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano hizo un llamado a la coherencia tras la carta firmada por algunos miembros de su partido en apoyo a una posible unión entre el Pacto Histórico y los verdes en listas para el Congreso en 2022. La congresista recordó que Petro ha atacado al partido desde hace un tiempo y cuestiona que ahora sí los busque.

“Gustavo Petro lleva 3 años diciendo q líderes de coalición de la esperanza y verde somos fascistas, genocidas, corruptos, paramilitares, neoliberales, ¿Quiere unirse con políticos así?, ¿Reconoce que ha sido su estrategia de difamación para destruir reputación de competidores?”, cuestionó la senadora tras la carta de llamado a la unidad publicada por el precandidato.

Ante esto, un usuario dijo que no recuerda haber visto a Petro calificar a la colectividad con esos términos por lo que la invitó a considerar los puntos que los unen. “Lo mas importante es lo de fondo: las ideas. ¿Por que no discutir sobre lo de fondo y no la forma?”, a lo que Lozano respondió: “Quienes sí lo hemos oído y leído, tenemos claro que somos proyectos diferentes. La ciudadanía decidirá”.

A pesar de que hace unos meses desde la Coalición de la Esperanza se planteó un pequeño acercamiento con el Pacto Histórico, este no prosperó y desde entonces estos dos bandos alternativos han estado en constantes discusiones por las diferencias que los enmarcan. Los ataques principalmente vienen desde el petrismo, mientras que dentro de la Alianza Verde hay ideas de escisión por la divisón entre unirse o no con el sector de izquierda.

La carta

Este 10 de septiembre varios políticos del partido Alianza Verde y del Pacto Histórico emitieron una carta en la que piden unidad para ganar las elecciones legislativas y presidenciales de 2022.

“Los partidos políticos y líderes que integran el Pacto Histórico y líderes del Partido Alianza Verde conscientes de que son más grandes nuestras coincidencias que nuestras diferencias hacemos un llamado a la unidad de todos los sectores alternativos”, señala el comunicado.

Además, convocaron a la Coalición de la Esperanza y otros actores políticos y sociales, “a que luchen por el cambio, a iniciar un diálogo propositivo y constructivo y a tramitar nuestras diferencias de manera respetuosa, fraterna y solidaria. La grave crisis que vive nuestro pueblo nos obliga a actuar con responsabilidad, generosidad y dimensión histórica para derrotar finalmente este régimen de corrupción, autoritario y violador de los derechos humanos”.

Afirmaron que se comprometen a construir una agenda común para garantizar el triunfo en las próximas elecciones del Senado, Cámara de representantes y la Presidencia de la República. “Presentaremos a los colombianos un programa de gobierno para derrotar la corrupción, la violencia, el desempleo y la pobreza en Colombia a partir del 20 de julio y 7 de agosto de 2022. Invitamos a todo el pueblo, a las nuevas ciudadanías, a sus líderes políticos, sociales, sindicales, afros e Indígenas a liderar y suscribir esta causa unitaria que es de todos los colombianos”, anunciaron.

Por el Pacto Histórico firman Gustavo Petro, Roy Barreras, Francia Márquez, Alexander López, Arelis Uriana, Aída Avella, Iván Cepeda, Wilson Arias, Alberto Castilla, Gustavo Bolívar, Feliciano Valencia, Armando Benedetti, María José Pizarro, David Racero, Germán Navas, Abel David Jaramillo, Cesar Pachón y John Jairo Hoyos.

La carta suscrita por alternativos tiene firmas de varios miembros del Verde como Carlos Ramón González Merchán, copresidente del partido; de los senadores Jorge Eduardo Londoño, José Aulo Polo, y Yezid García y de los representantes Inti Asprilla, Katherine Miranda, León Freddy Muñoz y Fabián Díaz.

