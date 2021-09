La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez habló de la polémica con los escritores en la inauguración de la Feria del Libro de Madrid

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, asistió a la inauguración de la Feria del Libro de Madrid (España). Foto: Cancillería de Colombia

El viernes se inauguró oficialmente, en el icónico Parque del Buen Retiro, la Feria del Libro de Madrid que en su edición 80 tiene como invitado de honor a Colombia, al evento asistió por parte del gobierno nacional la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, quien se refirió a la polémica que suscitó la ausencia de reconocidos escritores contemporáneos del país, que a su vez han sido críticos del gobierno del presidente Iván Duque.

Y es que autores como Héctor Abad Faciolince, Laura Restrepo, Fernando Vallejo y William Ospina no tuvieron acogida, y el propio embajador colombiano en el país ibérico, Luis Guillermo Plata, atizó la controversia con su declaración de que no querían que la feria literaria se convirtiera en una feria política, para tener las cosas neutras.

Declaraciones de las que se retractó posteriormente en la emisora Blu Radio. “Tal vez no fui cuidadoso con mis palabras, pero en ningún momento quise ofender a los autores; no quise decir que ellos fueran neutros, sino que el proceso que debía observarse para la invitación debía ser imparcial, por eso pido disculpas”, explicó en el medio radial.

Ahora, sobre el tema, la vicepresidenta añadió que esos autores ya tenían suficiente reconocimiento en el mundo de las letras, por lo que también se prescindió de su presencia.

“No hay ninguna naturaleza política para no invitar a otros autores. Se consideró que ellos ya no necesitaban presentación en sociedad, porque los conocen ya suficientemente y no necesitan presentación en sociedad. Se quiso aprovechar esta oportunidad para hacer conocer mejor a tantos otros que no son tan conocidos”, destacó la agencia EFE de las declaraciones de Ramírez.

La funcionaria también dijo que lo que buscan es que solo lo que mejor representa al país es lo que que tiene que tener cabida en esos eventos.

“La obligación de nuestro Gobierno es buscar siempre a quien mejor representa nuestra cultura, que esté en las letras, en los libros y en el teatro”, agregó Ramírez.

La vicepresidenta destacó también la presencia que tendrán en el evento cultural en España los trabajadores que están alrededor de la industria de la impresión de libros y anunció que se contará con más de 4.500 títulos de autores colombianos.

En este encuentro de la literatura, estarán 37 autores que realizarán conversatorios y se realizarán homenajes a las festividades nacionales como el Carnaval de Barranquilla.

Visita de Duque y la manifestación en su contra en la capital española

Precisamente con motivo de la Feria del Libro de Madrid se tiene programada la visita del presidente, Iván Duque, quien llegaría al territorio ibérico la próxima semana y en la que se se espera que se reúna con el rey Felipe VI y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.

Pero desde ya se convocó a una manifestación por parte de los colombianos residentes en el país europeo que se oponen a las políticas del primer mandatario, la cual se realizará el domingo 12 de septiembre y partirá al mediodía desde la Plaza del Sol y culminará en la Puerta de Alcalá, dos de los sitios más emblemáticos en la capital española.

“Gran manifestación contra Iván Duque. El presidente de Colombia llega a Madrid con motivo de la celebración de la Feria del Libro 2021. #DuqueNonGratoEspaña #AlertaDuqueEspaña #FueraDuqueGenocidaEspaña”, invita la publicación que circula en redes de esta actividad de protesta.

Las organizaciones que realizarán esta manifestación tildan al mandatario colombiano de irrespetar los derechos humanos en Colombia.

SEGUIR LEYENDO: