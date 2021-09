Se cae la moción de censura contra Karen Abudinen porque congresistas no asistieron a votar

La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (TIC), Karen Abudinen, fue registrada el pasado viernes al asistir a una moción de censura en su contra, en la Cámara de Representantes, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

Este 10 de septiembre, la Cámara de Representante votó la moción de censura contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen, quien renunció un día antes al cargo.

La oposición apenas logró 56 votos a favor de la moción y cuatro votos por el no. Al no cumplir con el cuórum ya que se necesitaban 85 votos no hubo mayoría absoluta en la Cámara por lo que la moción se cayó.

Aquí puede ver la votación:

La renuncia de Abudinen

En la tarde de este 9 de septiembre, la ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, presentó oficialmente su carta de renuncia irrevocable ante el presidente Iván Duque. Aseguró que nunca dudó en renunciar, pero quería tener unas semanas para cumplirle al país con la meta de conectar siete mil escuelas y denunciar el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados.

“De manera respetuosa presento ante usted renuncia irrevocable al cargo de ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy, al dejar su gobierno, rindo tributo a sus calidades como estadista y gobernante. Reconozco en usted profundos valores democráticos, admirable inteligencia en sus decisiones, y resalto públicamente en mi renuncia sus valores como ser humano y como gobernante”, así empezó el discurso de Abudinen.

“Hoy me retiro por las circunstancias que el país conoce, pero con la tranquilidad del deber cumplido”.

La ahora exministra, aseguró que trabajó con honradez y transparencia, y que quienes sienten satisfacción por lanzar humillaciones en su contra, “algún día, cuando se imponga la verdad en todo su esplendor, reconocerán su error”.

En la misiva, Abudinen resaltó que en sus 16 meses al frente del Ministerio, desarrolló obras y proyectos que trascenderán en el tiempo. “Avanzamos en la meta del 70 % de conectividad en el país. Hoy el 56.5 % de los hogares colombianos cuenta con internet fijo y móvil según la última encuesta de calidad de vida publicada en el 2020″, sostuvo.

Dijo además que han conectado a 342 mil familias con internet fijo subsidiado, iniciaron con la entrega de 340 mil sim cards a jóvenes y mujeres emprendedoras, instalaron más de 2 mil puntos wifi en zonas rurales y urbanas, entregaron 281 mil equipos a los colegios oficiales, crearon un proyecto para formar a 100 mil programadores y han beneficiados a 10 mil empresas y emprendimientos para el fortalecimiento del comercio electrónico.

“Me retiro con la esperanza de que en los próximos días la administración de justicia tome las decisiones pertinentes contra quienes defraudaron a la sociedad. Los autores de este episodio tienen que ser sancionados ejemplarmente. Abundan las evidencias que confirman el actuar ilegal de unos actores privados que se concertaron con algunos servidores públicos, hechos que denuncié oportunamente”, indicó.

“Nunca dudé en renunciar pero quise permanecer en el cargo unas semanas para cumplirle al país con las metas de conectar las escuelas y continuar con las denuncias ante la justicia de los responsables de este acto criminal”: Karen Abudinen.

Dijo que como servidora pública tenía que desenmascarar una serie de abusos y actos de corrupción que ella misma denunció. “Empezando por decretar la caducidad del contrato, los respectivos embargos y poner los hechos en conocimiento de la autoridades competentes”, sostuvo.

“Me voy con la conciencia tranquila porque di todo de mi para conectar este país. Quienes han estado a mi lado conocen mis convicciones. Quienes han conocido de cerca mi gestión, saben de mi ineludible compromiso”, sentenció Karen Abudinen.

