‘MasterChef Celebrity’: Fans de Catalina Maya se muestran sorprendidos al conocer a sus hijos ‘adoptivos’

La modelo y periodista Catalina Maya. Foto: Instagram Catalina Maya.

Catalina Maya es una de las participantes que más ha generado polémica en ‘MasterChef Celebrity’, especialmente por su reingreso al programa el último fin de semana junto con el actor Julio Sánchez Coccaro. A partir del momento de su regreso a la cocina más famosa del mundo, las redes se llenaron de comentarios de apoyo, pero también de críticas.

Pero a pesar de las diversas reacciones en redes, la periodista y modelo aprovecha cada momento personal para compartirlo con sus más de 430 mil seguidores en Instagram y recientemente publicó una foto junto con su familia y de paso, presentó a varios parientes que muy pocos conocían.

Además de presentar a sus hijos biológicos, ‘Niko’ y ‘Vale’, aprovechó para dar a conocer a sus hijos ‘adoptivos’, ya que son los de su esposo, Felipe: Paloma y Luca. Además, envió un mensaje en el pie de la imagen que tiene más de 10 mil ‘me gusta’.

“Mi familia es la mejor construcción que he logrado hacer (…) son el engranaje perfecto para disfrutarnos, amarnos y disfrutar la vida”, mencionando también que, “Mi familia es a donde siempre quiero regresar y son los que me conocen de verdad”. La foto generó, además, decenas de comentarios muy positivos no solo hacia ella, sino también hacia sus hijos, los de su esposo y la unión entre todos.

“Felicitaciones y muchas bendiciones”; “Linda familia mi Cata, están los tuyos los míos y los nuestros”; “Felicidades por tan hermosa familia” y “Bellos todos”, fueron algunas de las reacciones destacadas de sus fans.

Vale mencionar que, si bien es la primera vez que muestra a los hijos de su esposo, no ha sido la única foto compartida en sus redes sociales junto al empresario Felipe Pimiento. El pasado 9 de mayo, la participante de ‘MasterChef’ posteó una galería fotográfica donde se aprecia a la pareja compartiendo diferentes momentos, dejando en el pie un sentido mensaje hacia él.

“El hombre que más amo en el mundo! Mi amigo y compañera de vida. El que me contempla, me cuida y me aguanta (y esto es mucho decir). Te amo mi vida, feliz cumpleaños”, escribió la comunicadora en aquel entonces.

Cabe mencionar que, Maya no solo recibió críticas tras su vuelta al famoso reality show de RCN, dentro del mismo programa hubo concursantes que no se mostraron muy contentos ante las cámaras con este reintegro; tal fue el caso del español Emmanuel Esparza, quien manifestó abiertamente su desacuerdo con este hecho.

Pese a que el participante -quien era uno de los favoritos incluso para ganar la competencia- no ofendió a ninguno de sus compañeros durante su estadía en la cocina más famosa del mundo, sí criticó el reingreso de la empresaria y mencionó además que quienes han permanecido en la competencia pasaron por duras y extenuantes pruebas para llegar a las instancias finales, pues antes del regreso estaban en plenas semifinales. “No entiendo nada. Los demás hemos estado aquí durmiendo solo cinco horas y haciendo retos de eliminación, con el estrés que eso supone”, fue el mensaje del actor en el mismo episodio que fue eliminado, haciendo referencia a la meritocracia entre unos y otros dentro de la competencia.

SEGUIR LEYENDO