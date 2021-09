Christopher Carpentier reveló los difíciles momentos que lo llevaron a sufrir una parálisis corporal

Tomada de Instagram @chriscarpentier

El chef de origen chileno fue uno de los invitados al programa de Canal RCN ‘Yo, José Gabriel’ en el que tuvo la oportunidad de contar algunos apartes de su vida y cómo fue que se enamoró de la cocina. Recordó que desde que era pequeño ha sentido una gran pasión por la gastronomía, algo que lo ha llevado a convertirse en uno de los más destacados de su país y que también le ha permitido moverse por diferentes escenarios a nivel mundial

De abuela polaca, padre norteamericano y él, de origen chileno, se describe como una mezcla de sabores, al igual que ocurre en la gastronomía.

“El amor por la cocina nace como un noviazgo, yo no sé quién encontró a quien, si yo a la cocina o la cocina a mí, pero a temprana edad me llamaron mucho la atención los aromas, todos los aromas. Pero antes de los 14 años yo me dedicaba a animar eventos y veía cómo sacaban estos platos, me empezó a llamar la atención y me dediqué a estudiarlo por lo que fui al restaurante de Coco Pacheco y allí comenzó todo”, señaló Carpentier en ‘Yo, José Gabriel’.

Ha logrado desempeñarse como chef en 15 países diferentes pues los inicios de su carrera se presentaron siendo muy joven, abriendo su restaurante ‘Agua’, que fue incluido por la revista Condé Nast Traveler en 2002 como uno de los mejores del mundo.

“El primer restaurante con mucha influencia de mar, Chile tiene mucha costa, con expectativas muy básicas al principio porque era mi primer proyecto y dije ‘bueno arranquemos con esto’. Una arquitectura y una decoración súper bonita, un lugar que tenía un sistema de trabajo diferente y una gastronomía muy especial”, mencionó el chef chileno.

Tomada de Instagram @chriscarpentier

Después de contar todo el proceso de haber iniciado su propio proyecto gastronómico, José Gabriel hizo mención a su vida matrimonial, pues a raíz del trabajo que venía realizando en su restaurante descuidó los aspectos personales.

“Yo me mandaba 16 horas trabajando, de la mano del restaurante llegó la televisión, todavía no había tanta red social y partí trabajando para el ‘Gourmet’, después de fui a ‘Utilísima’, luego ‘Fox’, trabajé en señales nacionales, en los matinales y otros programas por lo que al final del día se me crea un conflicto emocional”, puntualizó el chef ante José Gabriel.

Unido a todo esto, vino un episodio muy triste en su vida ,porque uno de sus proyectos no salió como esperaba por problemas con el terreno donde había instalado el lugar, estaba recién divorciado con una hija de tres meses por lo que sufrió una crisis nerviosa y colapsó emocionalmente y físicamente.

“Me viene una parálisis completa, quedo moviendo solo los ojos que un día para otro estaba cocinando y … quedé quieto en una cama y sólo movía los ojos durante un mes, entre idas y venidas, despertaba bien y me ponía tieso de vuelta y así me lo llevé”, complementando que fue un proceso intenso del cual aprendió mucho y en el que tuvo la fortuna de conocer a su actual esposa.

Masterchef Celebrity

Por otra parte, José Gabriel abrió la oportunidad para que el chileno hablara de la aceptación que ha tenido esta temporada de Masterchef Celebrity Colombia; allí, el chef resaltó la calidad de los participantes y el nivel que existe en la competencia.

“El éxito de esta temporada fue que se logró hacer un casting maravilloso y que los participantes entendieron que Masterchef es una competencia, pero también es un juego, entonces son muy ellos, son como realmente son en su casa, no hacen papeles. Cada uno con su gracia, todos tienen su personalidad a disposición del programa entonces eso lo ha hecho muy especial”, finalizó el chef.

SEGUIR LEYENDO