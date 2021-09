Tino Asprilla pide que Falcao juegue ante Chile: “Cuándo se ha asustado en un partido de Selección Colombia”

Tino Asprilla pide a Falcao ante Chile: “Cuándo se ha asustado Falcao en un partido de Selección Colombia” ARCHIVO

Las selecciones de Colombia y Chile disputarán este jueves en Barranquilla un partido determinante para sus aspiraciones en las Eliminatorias suramericanas al Mundial de Qatar 2022, pues ambas necesitan una victoria tras no haber ganado ninguno de los dos partidos anteriores jugados en esta triple jornada.

El equipo dirigido por Reinaldo Rueda, que hasta el año pasado fue entrenador de La Roja, viene de igualar 1-1 con Bolivia en La Paz y 1-1 con Paraguay en Asunción, dos resultados que son buenos, pero que derivaron ciertas críticas debido a la falta de efectividad de cara al arco contrario, además, algunos errores defensivos preocupan de cara al resto de los compromisos.

Es por esto que la delantera del equipo es una de las posibles sorpresas que pueda presentar el entrenador caleño, pues será quien tendrá que buscar el resultado puesto que el triunfo es necesario. Por ende, los nombres de los delanteros convocados han sido tema de conversación en los últimos días y se espera que los que tengan la oportunidad de jugar lo hagan de buena manera.

Uno de los delanteros más recordados de la Selección Colombia, Faustino ‘Tino’ Asprilla, no ocultó su deseo de ver desde el primer minuto al máximo goleador histórico de la Tricolor: Radamel Falcao García.

“Yo pongo a Falcao de titular, para estos partidos necesitamos jugadores de jerarquía, que la responsabilidad no los vaya a frenar y que puedan demostrar su fútbol. Estos son los partidos para Falcao. ¿Cuándo se ha asustado Falcao un día de estos?” dijo Asprilla en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.

Sin embargo, el ‘Tino’ fue claro que Radamel no puede estar solo en el frente de ataque, pues él solamente tiene que ser el encargado de concretar las opciones de peligro que creen los demás.

“Yo pongo a Falcao, Cuadrado, Luis Díaz y no sé si poner otro delantero o a Quintero. Falcao se siente jugando bien con los dos 9, pero él tiene ser quien defina las jugadas que se puedan crear”, añadió el exjugador.

Asimismo, Faustino reconoció que el tema del calor es un aspecto que se desaprovecha en territorio colombiano pues, para él, Colombia debería jugar a las 3 de la tarde en Barranquilla y no a las 6 como lo está haciendo en los últimos juegos.

“Yo jugaba en Italia, vine a un partido con Argentina y perdimos. Yo hablo con Hernán Crespo y Verón antes del partido y me decían que cómo era posible que jugáramos con ese calor, que eso era imposible. Mentalmente ellos ya estaban fritos y eso ayuda. Si uno puede aprovechar el clima tiene que hacerlo, el cuerpo tiene memoria y los jugadores colombianos desperdician no jugar a esa hora. Es un desperdicio no jugar a esa hora”, concluyó.

Ahora, ambas selecciones buscarán una victoria en el que será uno de los partidos más atractivos de la fecha. Los dirigidos por Martín Lasarte cayeron 0-1 con Brasil en Santiago, un resultado que no reflejó lo mostrado por ambos equipos en cancha, e igualaron 0-0 en su visita a Ecuador.

Con esos resultados, los cafeteros son quintos con 10 puntos mientras que los chilenos son octavos con siete unidades, razones de más para que ambos salgan a buscar con todo lo que tienen un triunfo.

Para enfrentar a los chilenos, Rueda tendrá que lidiar con las bajas del central Davinson Sánchez, quien ya regresó a Europa para incorporarse al Tottenham Hotspur, y del creativo Andrés Andrade, quien sufrió una lesión de tobillo y no podrá estar en el partido.

Se espera que reaparezcan en el once inicial ante Chile jugadores como el creativo Juan Fernando Quintero y Luis Díaz, que fueron suplentes ante Paraguay y pueden ayudar al equipo a crear más oportunidades de gol como ante Bolivia en La Paz.

Chile, en tanto, tendrá que lidiar para este determinante partido con las bajas de Eduardo Vargas y Sebastián Vegas por acumulación de tarjetas.

En este contexto, el equipo chileno está urgido de un triunfo que lo acerque justamente a Colombia, pues de caer puede quedar a por lo menos cinco puntos del quinto lugar, el puesto que da un cupo a la repesca.

LA POSIBLE FORMACIÓN DE COLOMBIA: David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Óscar Murillo, William Tesillo; Wilmar Barrios, Matheus Uribe; Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; Miguel Borja. Esquema 4-2-3-1.

LA POSIBLE FORMACIÓN DE CHILE: Claudio Bravo; Paulo Díaz, Gary Medel, Enzo Roco, Eugenio Mena; Mauricio Isla, Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Jean Meneses; Arturo Vidal, Iván Morales. Esquema 4-4-1-1.

