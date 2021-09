Procuraduría exige que estudiantes vuelvan a la presencialidad Foto: Colprensa - Álvaro Tavera.

A pesar de que el Ministerio de Educación ordenó el retorno presencial de las instituciones educativas, no todas las secretarias han participado del mismo, muchos colegios y profesores han argumentado que las instituciones no están listas para recibir a los menores y que aún faltan garantías para que no hay nuevos contagios.

Hasta el momento el 15 % de los colegios de Colombia no están listos para la presencialidad, es el caso de varios municipios de Antioquia como Tarazá, Itagüí y Rionegro, donde las aulas se convirtieron nuevamente en escenarios vivaces, llenos y prestos para el aprendizaje. Sin embargo, son muchas las instituciones que todavía no están listas para hacer lo propio.

Así lo reconoció esta tarde la propia cartera, señalando por medio de un informe que, “alrededor de un 15 por ciento de las instituciones requieren en estas semanas terminar los mejoramientos. Por su parte, el 85 por ciento de las sedes educativas ya se encuentra en condiciones” advirtieron, agregando que ese margen restante necesita ponerse al día con adecuaciones referentes al correcto flujo de agua potable.

Estudiantes atienden en clase con los pupitres separados respetando las recomendaciones para evitar el contagio por la covid-19 hoy, durante el retorno a clases presenciales bajo el modelo de alternancia, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Sin embargo, argumentado en cómo avanza el proceso de vacunación, la Procuraduría solicitó que se garantice el retorno seguro de los niños y además citó a los alcaldes de las ciudades para que agilicen el proceso. La Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Viviana Mora Verbel, advirtió que el retorno a los colegios no debe postergarse, teniendo en cuenta las consecuencias negativas que se generan en más de 10 millones de niños y niñas inscritos en el sistema escolar.

“Garantizar el retorno seguro a la presencialidad de las instituciones educativas y en los servicios de primera infancia del ICBF es una prioridad nacional y plantea para toda la institucionalidad del país en los tres niveles de gobierno, la exigencia ineludible de revisar la situación actual de los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes de nuestro país, y los retos que demanda lograr su efectividad en cada territorio”, indicó el ente de control en carta enviada a alcaldes y gobernadores.

La Procuraduría convocó a los mandatarios territoriales y a sus equipos de trabajo a participar, el 9 de septiembre a partir de las 8:00 a. m., en el proceso de asistencia técnica organizado por el Ministerio de Educación Nacional para el fortalecimiento de sus capacidades locales y garantizar el retorno seguro a la presencialidad de niños y niñas en todo el territorio colombiano.

El órgano de control hizo extensiva la invitación a los rectores de instituciones educativas públicas y privadas, operadores de los servicios de primera infancia del ICBF y a la ciudadanía en general.

Por su parte, la ministra de educación, María Victoria Angulo, aseguró que, “los entornos escolares presenciales son el espacio natural para el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La evidencia científica y las experiencias de Colombia y de otros países nos muestran que es necesario regresar a las aulas de clases con los protocolos de bioseguridad. Es muy importante resaltar el trabajo de los secretarios de Educación de Antioquia, Itagüí y Rionegro para que este retorno sea con todos los protocolos y por el bienestar de niños y jóvenes”.

