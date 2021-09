Aprobada la reforma tributaria, tras lograrse la conciliación ahora pasa a sanción presidencial

Imagen de referencia. El Congreso aprobó la conciliación de la reforma tributaria en Colombia. Foto: cortesía Cámara de Representantes

El Congreso de la República aprobó en la mañana de este jueves 9 de septiembre la conciliación del nuevo proyecto de reforma tributaria, también conocido como Ley de Inversión Social. La plenaria del Senado aprobó el articulado con 70 votos a favor y 8 en contra; mientras que en la Cámara de Representantes, este tuvo 132 votos afirmativos y 22 negativos.

Ahora el proyecto pasará a manos del presidente Iván Duque, quien deberá llevar a cabo la respectiva sanción para que se convierta en ley. Con los cuatro artículos que se le agregaron, la tributaria 2.0 quedó compuesta por 64 apartados y buscará recaudar cerca de 15,2 billones de pesos.

Los 61 artículos que fueron presentados inicialmente por el Gobierno Nacional pasaron cada uno de los debates. En el caso del Senado, se le dio el visto bueno la totalidad de la reforma en el segundo debate: 76 votos positivos y uno negativo; aunque, cabe recordar, sin la presencia de la oposición. Por su parte, tras nueve horas de discusión, la Cámara también dio el aval del proyecto con 124 votos a favor y ocho en contra.

Pese a que las jornadas de discusión se llevaron a cabo de manera ágil, y la mayoría de la reforma fue aprobada tal como la presentó el Gobierno, sí surgieron 12 modificaciones en medio de los debates e incluso cuatro nuevos artículos, los cuales debían someterse a proceso de votación en la conciliación.

Algunas de estas novedades, son por ejemplo, que los deudores por multas de motocicletas tengan condiciones de pago especiales. Otro de los aspectos se relacionaba con las condiciones a la hora de comercializar los bienes incautados a la mafia en el país. Por parte del Senado ingresó, a última hora, un artículo para que se destine el 100% del impuesto al carbono a la protección preservación y restauración de las áreas y ecosistemas estratégicos.

Sin embargo, uno de los puntos en los que se generó polémica fue por el poco tiempo y la falta de discusión que, para algunos congresistas, hubo en el proceso de aprobación del documento. Precisamente, fue esta la razón por la cual varios miembros de la oposición se retiraron del recinto. “Nos retiramos del debate. Es absurdo que discutamos un proyecto de esta trascendencia con una proposición que solo enviaron hasta anoche. ¡Esto debe tratarse con toda la seriedad!”, fueron las palabras de la representante Catalina Ortiz.

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, qyueb tenía el reto de lograr el trámite del proyecto, aseguró que sí hubo discusión. En diálogo con la emisora W Radio, el jefe de la cartera económica señaló que se debatieron casi 300 proposiciones en las comisiones del Congreso durante las semanas previas y que fueron negadas por no tener aval del Gobierno. Además, en la última sesión se invirtieron más de 13 horas y solo 16 artículos tenían proposiciones.

Foto de archivo. El ministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo, habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 30 de enero, 2020. REUTERS/Luisa González

Entre algunos de los puntos que recibieron ‘luz verde’ estuvieron la ampliación del PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal). Se aprobaron también los artículos 3, 5 y 6, que tienen que ver con las medidas del impuesto de normalización tributaria; así como los artículos 8, 9, 10 y 11 del capítulo tres, en los que se incluyen medidas para facilitar la administración y movilización de los bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Se aprobado el artículo 22, en el que es consagra el incentivo de la creación de empleo; así como el 49, por ejemplo, que implica un incentivo para empresas de economía naranja por cincos años, y los art. 45 y 46, referentes a los acuerdos de terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos, aduaneros y cambiarios ante la Dian.

Uno de los temas que no se aprobó y que también generó repercusiones, fue el de implementar un impuesto a las bebidas azucaradas. Así como también se negó el artículo 51, que incluye el pago de IVA a los envíos por código postal inferiores a 200 dólares, es decir, compras por plataformas como Amazon, solamente cuando no haya un tratado de libre comercio firmado que los excluya, como en el caso de Estados Unidos, pero no en el de China.

Imagen de referencia. Bebidas azucaradas. Foto: Colprensa

