Andrés Sandoval aceptó las disculpas de una usuaria que lo insultó por su personaje en ‘La reina del flow 2′: “Siempre se puede pedir perdón y cambiar”

Andrés Sandoval. Foto: Instagram @andresando

En la industria de las producciones audiovisuales, hablando específicamente del cine y la televisión (telenovelas, series), se puede generar entre el público todo tipo de sentimientos. Hay quienes se apegan mucho a los personajes o se obsesionan con la historia de una forma tan radical que insultan - vía redes sociales - a los guionistas, directores o actores que trabajan en la película, serie o telenovela si no están de acuerdo con algún giro dramático, algún cambio en ‘x’ personaje, una escena que disgustó, un final que no les pareció el adecuado, en fin. Por ejemplo, Andrés Sandoval ha recibido insultos por su personaje de ‘Juancho’, presente en ambas temporadas de ‘La reina del flow’.

Este miércoles 8 de septiembre, el actor compartió en sus Historias de Instagram un mensaje, que le hizo llegar una usuaria, cargado de insultos y malos deseos, a la vez que le solicitaba permitirles a “Yeimy y Charly ser felices”. Es de recordar que estos dos personajes protagonizan la historia de ‘La reina del flow’, de la cual su segunda temporada, que se emite actualmente, va en su etapa final.

Posteriormente, Sandoval le recalcó a la usuaria separar la ficción de la realidad. “La verdad, no entiendo de qué me hablas. Yo me llamo Andrés y no tengo nada que ver en mi vida con ninguna Yeimy o algún Charly… Te invito a aprender a diferenciar la ficción de la realidad. Además, estás muy chiquita para atacar y ofender a la gente por cosas que no existen”.

Sus palabras hicieron reflexionar a la persona en cuestión y el actor compartió otro mensaje que da cuenta de las disculpas que le pidieron. “Tienes toda la razón, me dejé llevar por lo ficticio y te pido una seria disculpa”, le escribió la usuaria. Sobre el pantallazo de la conversación, Sandoval escribió: “¡Epa! Que siempre se puede reconocer, pedir perdón y cambiar. La idea es mejorar, no al contrario, y la ficción es una cosa muy distinta a la realidad. Gracias por reconocer”.

Historias en Instagram de Andrés Sandoval. Foto: @andresando

Aparentemente, el paisa ha salido bañado en muchas críticas y, algunas de ellas, muy fuertes; tanto que, incluso, el pasado seis de agosto Carolina Ramírez – quien se mete en la piel de ‘Yeimy Montoya’ – pidió en Twitter “bajarle a la agresividad que se ha desatado con el compañero Andrés Sandoval”.

Tuit de Carolina Ramírez. Foto: Twitter

‘La reina del flow 2’ finalizará este viernes 10 de septiembre:

Desde finales de abril todos los seguidores de ‘La reina del flow’ han podido ver su segunda temporada. Ahora, un poco más de cuatro meses después la serie de Caracol Televisión tendrá punto final y aparentemente uno definitivo, pues parece ser que la historia de los reguetoneros ‘Yeimy Montoya’ (interpretada por Carolina Ramírez), Charly Flow (Carlos Torres), Juan Manuel Restrepo (Erik) y demás personajes, ya no tiene más tela que cortar.

Post en Instagram de Caracol Televisión. Foto: @caracoltv

Ahora, las señales apuntan a que el reemplazo de dicha historia será: ‘El hijo del Cacique’, bionovela que tendrá la vida y carrera de Martín Elías como protagonista.

Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz, fue un cantante de vallenato fallecido en 2017.

Solo queda esperar si esta producción hereda el éxito en el rating de ‘La reina del flow 2’ que ha estado en un acostumbrado segundo lugar, a excepción de esta semana que viene en un ‘sube y baja’ entre el primer y segundo puesto.

