El mensaje de Frank Martínez a Emmanuel Esparza tras su salida de MasterChef: “Se siente el totazo de una gran pérdida”

Frank Martínez. Foto: Instagram @frankelflaco

‘MasterChef Celebrity Colombia 2021’ ha sido una montaña rusa de emociones.

Han pasado cosas que en las dos entregas ‘celebrity’ pasadas no habían ocurrido, por ejemplo, en los retos de eliminación que, de por sí tienen a la tensión y los nervios por protagonistas, ha contado con otros ingredientes como la vez que Lucho Díaz (exconcejal) quiso renunciar antes de comenzar dicha prueba, posteriormente Díaz fue eliminado junto a Alicia Machado (ex Miss Universo venezolana) al mismo tiempo; en otro momento Mario Espitia quedó por fuera del programa luego de que sus compañeros debieran votar entre él, Catalina Maya y Ana María Estupiñán y, ahora, Emmanuel Esparza decide no presentar su intento de canelón de costra de socarrat ante los jurados, los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y el chileno Christopher Carpentier.

Para hacer un recorderis, pasaron al ‘Reto de eliminación’ (episodio del domingo 5 de septiembre) Carla Giraldo (actriz), Marbelle (cantante), Pity Camacho (actor), Julio Sánchez Cóccaro (actor) y Emmanuel Esparza (actor español).

Los cinco famosos tuvieron libertad para hacer sus preparaciones y luchar por su cupo en el reality gastronómico, sin embargo, cuando faltaba poco tiempo para concluir la prueba Emmanuel Esparza comenzó a decirle a los compañeros del balcón que su preparación había quedado cruda, esto pese a que Diego Camargo (comediante) y Gregorio Pernía (actor) le pedían que emplatara, además Carla Giraldo, quien aparentemente probó el arroz, expresó en tono alto “¡No está crudo!”.

Empero, el español consideró que su preparación sí estaba cruda y no quiso presentarle a los jurados su canelón de costra de socarrat. Y, según las reglas del programa de telerrealidad expresadas por la presentadora Claudia Bahamón: “Quien no presenta un plato, se va de la competencia”; fue así como Esparza quedó eliminado.

En los más de 50 capítulos que van de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2021’ se vio que Esparza era de ese tipo de participantes que hicieron amistad con todos, no tuvo desacuerdos con nadie, hizo varias preparaciones que le fueron muy halagadas tanto individualmente como colectivamente, cuando integraba un equipo trabajaba en armonía, logró encajar muy bien; lo que seguramente ha hecho que su partida le duela al resto de concursantes que siguen en pie, uno de ellos Frank Martínez.

De hecho, en sus redes sociales el comediante paisa definió al actor como “un gran tipo”, “buena gente” y otros halagos más. También da cuenta de lo bien que se siente por haber forjado una amistad con el español. “Hoy se siente el totazo de una gran pérdida (por la salida del actor), se nos va Emmanuel Esparza, el divino Niño, la coshita preciosa, un bacán, gran tipo, chistoso, buena gente, buen cocinero… mejor dicho, mi hombre ideal. Jamás imaginé poder decir que Emmanuel es mi amigo”, escribió Martínez seguido de un emoticón de corazón.

Enseguida, como respuesta a su post Emmanuel comentó: “¡Amigo y de los buenos compañero! Ahí estoy para cuando haga falta Frank. Yo sí estoy feliz de poder llamarlo amigo a usted”.

Post en Instagram de Frank Martínez. Foto: @frankelflaco

Si esta tercera entrega del programa de telerrealidad hubiera seguido su camino como las anteriores, probablemente en este punto serían ocho los concursantes que seguirían en pie luego de que saliera Esparza, empero, cuando de los 20 famosos que empezaron se llegó a los nueve hubo un giro en la historia: se reincorporaron a dos eliminados, por ende, regresaron brevemente al número de once hasta que eliminaron al español, es decir, en total son diez participantes.

SEGUIR LEYENDO: