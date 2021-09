Se filtra imagen que haría parte del final de ‘La reina del flow 2′

La reina del flow 2. Foto: Instagram @caracolplay

Desde el inicio de la segunda parte de la ‘La reina del flow’ conmovió a miles de televidentes en todo el país y cada noche hubo una polémica distinta.

Ahora, con el anunció del fin de la segunda temporada de esta producción muchos de sus fans empiezan a despedirse de los memes que noche tras noche se hacían en Twitter, y otros han dejado mensajes en las redes sociales de los actores que hacen parte del elenco y no se pierden ningún detalle de la serie.

Con respecto a eso, recientemente se filtró una imagen que haría parte del capítulo final de esta segunda parte. La foto muestra, por un lado, a Charly y Yeimy abrazados, mientras que al otro aparecen Irma y Erik en la misma posición.

La polémica imagen ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, especialmente en Instagram, donde varios fans de la serie han reaccionado a favor y en contra de que posiblemente Yeimy quede junto a quien causó su encarcelamiento por 17 años. Incluso, hubo varios usuarios que pidieron una tercera parte de la serie.

“Por eso deje de ver la novela. Nunca estuve de acuerdo que Yeimy y Charly terminen juntos”; “Las segundas partes nunca son buenas y aplica para todo... Salió de la cárcel para vengarse y terminó durmiendo con él”; “Nooo, yo quería a Juan con Yeimy” y “Que vaina tan chimborria” fueron algunas de las reacciones que hicieron parte de la discusión.

Vale recordar que, en la serie, Juancho, interpretado por Andrés Sandoval, entabló una relación con Yeimy, pero hubo un giro radical y existe la posibilidad de que la cantante se quede al lado del personaje encarnado por Carlos Torres. El gran final será este viernes 10 de septiembre y se espera que ‘El hijo del Cacique’, telenovela que narra la vida de Martín Elías Díaz, reemplace a este formato que ha sido uno de los más vistos en las noches en Colombia, incluso desde su primer capítulo emitido a inicios del presente año.

Además, hay que mencionar también que varios de los actores de la serie se han ‘despedido’ de esta producción en sus redes sociales. Carolina Ramírez compartió en su cuenta de Instagram una secuencia de videos donde realiza la coreografía del reconocido sencillo ‘Fijación’ junto a varios bailarines.

Junto con el post, escribió un mensaje de agradecimiento al equipo de bailarines que la acompañó y reveló que ese videoclip había sido grabado en uno de los vagones del metro de Medellín antes de la primera cuarentena decretada en 2020.

También quien dijo adiós al formato fue Erick Rodríguez, quien hizo el papel del villano ‘Titano’ y que fue abatido tras dispararle en varias ocasiones a Charly. El actor agradeció a sus compañeros de set en su perfil de Instagram, mencionado al equipo de producción y a los televidentes por acompañarlo desde el lanzamiento de esta producción.

“Termino de estar al aire en este proyecto que deseo me abra puertas y me acerque cada vez más a mis sueños”, confesando también que “Esto ha sido de lo más lindo. Que he vivido como actor”.

