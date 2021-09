La contundente respuesta de Koral Costa a un seguidor que la mandó a operarse por ‘trozuda’

Fotografía tomada de Instagram @koralladiva

Koral Costa, mejor conocida en redes sociales como Koral, la diva, es la esposa de Omar Murillo, el popular Bola 8, y está acostumbrada a las criticas que recibe de sus detractores en Instagram, quienes aseguran que tiene comportamientos un tanto extravagantes, así como por algunos de los retoques quirúrgicos a los que se ha sometido en su rostro como el engrosamiento de sus labios o por el uso de unas cadenas de oro en sus uñas de forma decorativa.

Recientemente, la empresaria, quien también anunció su incursión en el mundo de las fajas, respondió un comentario que dejó una de sus seguidoras en su cuenta de Instagram donde la criticaba fuertemente por su exceso de peso y le dijo que debería hacerse una liposucción para mejorar su cuerpo, por lo que la mujer decidió responder de forma tajante.

“Nena, para tu información tengo dos lipoláser y para tu otra información no estoy apta para cirugías y no voy a meterme a un quirófano a que a mitad de cirugía me delique para complacerte”, acotó la creadora de contenido.

Sin embargo, esta no fue la única respuesta que dio la también empresaria, y agregó: “Si quisiera estar flaca ya lo estaría, tengo los mejores cirujanos, pero no me gusta ser flaca me gusta ser trozuda y mi esposo me dijo un día ‘hazte lo que quieras menos ser flaca, no me gustan las mujeres flacas’, así que querida también hay que tener contento al marido, le gusta su carne. Besos”.

Tomada de Instagram @rastreandofamosos

La respuesta de la creadora de contenido fue compartida por ‘Rastreando Famosos’, cuenta de Instagram encargada de difundir contenido de las celebridades en las redes sociales, y ya cuenta con más de 2.600 ‘me gusta’ y más de 100 comentarios ente los que destacan:

“Se puede hacer 10 lipos y su contextura es trozuda, así se ve linda”, “Por qué todas tenemos que ser iguales, cortadas y diseñadas con bisturí, déjenla”, “Súper bien por ella que le guste ser así, buena respuesta”, “Ser flaca no es para todo el mundo”, “No entiendo por qué las personas critican las que se hacen cirugías”, entre otros.

Relación con Epa Colombia

Cabe mencionar que, desde hace algún tiempo se ve a la esposa de Omar Murillo acompañando a la joven empresaria Daneidy Barrera conocida en redes sociales como Epa Colombia, por lo que esta última salió aclarando que su relación con Koral Costa no va más allá de una buena amistad. Desde la necesidad de una amiga para hablar, hasta un hombro fiel para poder desahogarse de los difíciles momentos que vivió en los últimos días.

Es tal la complicidad entre las dos mujeres, que muchos de los seguidores de la empresaria han especulado de una posible relación sentimental. Ante estos comentarios, el pasado 24 de agosto, Barrera aprovechó para aclarar su relación con Costa y destacó que su amiga se identifica como heterosexual.

“Amigas, me estaban diciendo mucho que yo estoy enamorada de la Koral, que yo tengo algo con la Koral. Ay amiga, a ella le gusta el chimbo, a mi me gusta la arepa. Amiga, además a mi no me gustan las mujeres voluptuosas, grandes tampoco me gustan las mujeres así con muchos labios. Me gustan las mujeres naturales, que no se maquillan con el cabello largo y ella es peli cortica”, aclaró la empresaria.

