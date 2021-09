Pinto no está en los planes: Atlético Bucaramanga presentará a Néstor Craviotto como nuevo DT

Cuando en la opinión pública circulaba el rumor de que el director técnico santandereano Jorge Luis Pinto volvería a dirigir a Atlético Bucaramanga 20 años después de haberlo hecho, la realidad del club leopardo es totalmente diferente y ya anunciaron un cuerpo técnico diferente para afrontar el resto de la Liga BetPlay II 2021.

Pinto venía de presentar su libro ‘Táctica y Estrategia de los Mundiales’ y aunque había recibido una oferta para dirigir al seleccionado nacional de Guatemala en la Concacaf, era el primer técnico opcionado para suceder a Óscar Upegui, quien fue descontinuado el 31 de agosto tras perder 1-2 contra Alianza Petrolera en el estadio Alfonso López.

Pues bien, en la tarde de este miércoles 8 de septiembre, el club bumangués se pronunció desde su cuenta de Twitter con un comunicado oficial donde anuncian que en la semana del 13 al 17 de septiembre firmarán contrato para incorporar al técnico argentino Néstor Óscar Craviotto al mando del club. Así lo oficializó el departamento de comunicaciones:

Si bien la opción del técnico argentino no es 100 % fija, se trataría de la más adelantada hasta el momento en el club presidido por Jaime Elías Quintero, y de propiedad del empresario Óscar Álvarez.

En su pasado por Colombia, Néstor Craviotto, de 57 años de edad, dirigió al Deportivo Pereira hasta 2020, equipo con el que se coronó campeón de la segunda división en 2019 y logró ascenderlo a primera categoría.

El técnico ya había dirigido antes al cuadro matecaña en 2016 e igualmente, estuvo al mando de Atlético Huila en la campaña 2017/18.

Llamó la atención la noticia de la desvinculación de Óscar Upegui en la fanaticada leoparda, pues al estar dentro del grupo de los ocho y haber perdido solo dos partidos con un rendimiento del 62 %. Por eso mismo, esperaban que el cambio fuera para llamar a Pinto, viejo conocido del equipo y con pasado destacado en Cúcuta Deportivo y Millonarios.

Hace una semana en diálogo con el programa Blog Deportivo de Blu Radio, Upegui contó que tuvo tiempo para despedirse de los jugadores tras la amarga caída contra los dirigidos por Hubert Bodhert y que ahora disfruta de tiempo con su familia tras no estar concentrado de lleno con el club y sus obligaciones deportivas, pese a que no se han tomado el tiempo para discutir el acuerdo económico tras su salida con la finalización del contrato:

Ayer, después del partido, me comunicó la noticia, charlamos un poco. Me despedí del grupo de jugadores. No me he sentado a hablar del tema económico. He tratado de tener un día muy familiar