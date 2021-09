Revelan detalles del regreso de Sebastian Villa a los entrenamientos con Boca Juniors y lo que dijo a sus compañeros

Sebastián Villa pidió disculpas a sus compañeros en el primer entrenamiento tras su ausencia de 40 días.

Sebastián Villa volvió a entrenar con Boca Juniors tras 40 días de ausencia y un escándalo mediático sin precedentes recientes en el club, además de dos versiones distintas sobre su distanciamiento: que estaría inconforme porque no lo vendieron al Brujas (Bélgica), pese a su interés de llegar al fútbol europeo, y que regresó a Colombia dado que la condición de salud de su madre no era la mejor. Y en el regreso a la actividad física con sus compañeros, les explicó lo ocurrido.

En ESPN, el periodista Diego Monroig, que cubre de cerca la realidad del equipo azul y oro, narró lo sucedido:

“En el vestuario, reunido con sus compañeros, pidió disculpas, de alguna manera explicó el porqué de su ausencia y, si alguno se había sentido ofendido, pedía esas disculpas”.

Villa —explicó Monroig— sigue convencido de que no le faltó al respeto al equipo, como se llegó a decir, y así como lo manifestó en sus redes sociales una vez se reintegró al plantel, al parecer también lo expresó en su primer entreno de esta temporada.

“No nos olvidemos, para entender el contexto de lo que viene, de la cabeza de Villa. Villa está convencido de que no le faltó el respeto a nadie y lo dijo en sus redes sociales, contrario a lo que había manifestado Riquelme. A partir de ahí todos al campo de juego, Sebastián Battaglia los reunió para darles las tareas y, mientras hablaba Battaglia, Villa pidió la palabra. Solamente comentó que se ponía y estaba a disposición del cuerpo técnico y de sus compañeros”, comentó el periodista sobre el extremo izquierdo colombiano.

La disculpas ofrecidas por Sebastián Villa fueron bien recibidas por sus compañeros y Battaglia, conforme con Monroig. No obstante el DT del xeneize no lo tendría en cuenta aún en el equipo debido a la falta de ritmo de juego del futbolista. “Le aceptaron la disculpa, no hubo una discusión. Lo que sí es que hoy, futbolísticamente, Battaglia no piensa en Villa. Hoy, deportivamente, futbolísticamente, entiende que el equipo va por acá, que hay un jugador que se está poniendo a punto y que no sabe cuándo estará a disposición”, agregaron en ESPN.

Fue pensando en su acondicionamiento que, una vez pidió disculpas, Villa comenzó trabajo diferenciado para ponerse a tope, según Monroig: “Inmediatamente el grupo fue para un lado y Villa a trabajar con un preparador físico, de manera individual y también en la cancha. Además, esto marca lo que va a ser el inicio de, a mi entender, una mini pretemporada que, al menos, llevará dos semanas... Pasaron 40 días”.

LAS PALABRAS DE JUAN RIQUELME

Cuando Villa volvió a Argentina, con el fin de acabar con tanta especulación, Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, dio su versión de lo ocurrido y explicó que depende del antioqueño si quiere jugar en el club.

“Él tiene contrato con nuestro club por muchos años y las cosas son normales. Si quiere jugar en Boca, hay que preguntárselo a él. Nosotros somos un club serio y lo agarramos con deuda y nosotros no vamos a fundir al club. Cuido más al club que a mi familia y lo hago con mucha felicidad y mi familia está contenta. Ojalá que Villa cumpla con las obligaciones que él tiene. ¿Alguna vez escucharon de nosotros que Villa está a la venta? Es muy simple, no hay que darle muchas vueltas”.

Resta esperar a que Villa recupere su mejor condición física para ver qué tanto es tenido en cuenta por Battaglia y si es capaz de deleitar a la hinchada de Boca con sus goles.

