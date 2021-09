Hombre que se subió a TransMilenio con perros pitbull habría intimidado sexualmente a varias pasajeras

Imagen de referencia. Denuncian un caso de intimidación sexual en TransMilenio Foto: Colprensa.

Un bochornoso caso se conoció en las últimas horas en Bogotá. Mujeres que se encontraban viajando en TransMilenio denunciaron que un hombre se subió en la estación Marly junto a tres perros de raza pitbull y empezó a realizar actos obscenos.

Aprovechando que el articulado estaba lleno, aseguran las víctimas, este sujeto ingresó, luego se bajó la cremallera y procedió a masturbarse. Una de las pasajeras expresó que este hombre, al parecer identificado como Eric Javier Niño Forero, la manoseó en medio del tumulto de personas.

“El bus estaba muy lleno, sentí que me tocó la cola e intenté quitarme, pero no pude, luego se subió una muchacha en la estación Jiménez y sin querer empujó al tipo y ahí me di cuenta que tenía la cremallera abajo con su miembro por fuera”, fueron las palabras de Camila Beltrán, una de las afectadas, en diálogo con RCN Radio.

En medio de los hechos, las mujeres firmaron que se sentían impotentes para actuar, pues, ante la presencia de los animales que acompañaban al presunto abusador, temían que pudieran ser atacadas.

Un video comenzó a circular a las redes sociales, donde se lo puede ver al hombre, con gafas y vistiendo una camisa gris, siendo abucheado por varias de las pasajeras del sistema de transporte bogotano. “¡Bájenlo, bájenlo, Policía, Policía!”, empezaron a gritar algunas de ellas. El sujeto se bajó y fue capturado por las autoridades, mientras otro puñado de ciudadanos intentaba castigarlo físicamente. En el fondo se escuchaban recriminaciones e incluso una mujer llorando.

Posteriormente, las víctimas se dirigieron al CAI de San Victorino para interponer la denuncia, sin embargo, los uniformados les manifestaron que debían llevar a cabo el proceso en una Unidad de Reacción Inmediata (URI), pues ellos no podían actuar: “Nos dirigimos hacia el CAI y no me permitieron colocar la demanda, me dijeron que tenia que dirigirme a una URI porque ellos no podían hacer nada, ni intervenir y los del CAI lo dejaron libre. [...] Tiene antecedentes, estuvo en la cárcel y está en las calles nuevamente”, apuntó Beltrán al citado medio.

Hasta el momento, ni la Policía Metropolitana ni TransMilenio han hecho un pronunciamiento oficial sobre los hechos. Las afectadas expresaron su preocupación ante los retrasos y poca atención que se le presta a este tipo de casos, teniendo en cuenta que el hombre involucrado ya había incurrido en otros delitos.

ESTACIONES DE TRANSMILENIO QUE NO OPERAN:

Organice su viaje: para este miércoles 8 de septiembre, la empresa dio a conocer las estaciones que no estarán en funcionamiento producto de las afectaciones ocasionadas por los actos vandálicos. Por el momento hay tres estaciones sin operación: Biblioteca Tintal (troncal Américas), San Mateo —en Soacha—, y Tygua - San José, en la Calle 6. Entretanto, dos puntos están habilitados parcialmente: Héroes (Autopista Norte) y Terreros - Hospital C.V (Soacha).

Reporte de operación de TransMilenio para este miércoles 8 de septiembre

En la tarde de ese lunes se presentó un accidente sobre la Calle 26, en la capital del país, cuando uno de los articulados se estrelló contra un poste de luz, por el carril exclusivo, derrumbándolo y ocasionando problemas de movilidad en la zona.

De acuerdo con la información de las autoridades, el incidente tuvo lugar sobre las 2:30 de la tarde. Producto del choque, tres personas, que iban como pasajeros, resultaron heridas y fueron atendidas por ambulancias de la Secretaría de Salud. “Desde el Centro de Control de Transmilenio se dio aviso a las autoridades y se llevó a cabo el protocolo de atención establecido”, expresó la empresa en un comunicado, donde añadió que adelantará las investigaciones respectivas.

SEGUIR LEYENDO: