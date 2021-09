Carlos Antonio Vélez pide a Teófilo Gutiérrez en la selección Colombia y echa una pulla a Rueda por Falcao

Carlos Antonio Vélez planteó que Teófilo Gutiérrez puede ser ese conector que le falta al combinado tricolor. "Si se le dan opciones a Falcao, ¿por qué no se las dan a Teo?”, comentó.

Para algunos, la selección Colombia ha padecido la falta de James Rodríguez en las más recientes fechas de las eliminatorias, o, al menos, la ausencia de alguien que conecte a la línea de mediocampistas con los delanteros. Y uno de los nombres que propusieron comentaristas deportivos como Carlos Antonio Vélez para desempeñar ese rol fue el de Teófilo Gutiérrez

Es cierto, Teo no es un volante creativo, como sí lo es Juan Fernando Quintero, presente en la convocatoria —aunque no tuvo minutos de juego ante Paraguay—, pero es un futbolista que sabe recibir de espalda al arco contrario, pivotea, maneja los tiempos y es inteligente a la hora de filtrar la esférica. Con el Deportivo Cali esta temporada ha realizado esa función.

Tales virtudes son las que llevaron a Vélez a pedir que sea llamado al combinado patrio, sin importar su edad, 36 años. En Antena 2 de RCN Radio, el comentarista señaló:

“Qué bueno sería tener un conector. Esa función la podría cumplir muy bien Teófilo Gutiérrez. Sí, el mismo, el que juega en el Cali. Si se le dan opciones a Falcao, ¿por qué no se las dan a Teo?”, cuestionó Vélez.

Teo, como bien se sabe, disputó la Copa Mundial de Fútbol 2014 con la selección Colombia, por lo que experiencia no le falta. Lo mejor, conforme con Carlos Antonio Vélez, es que el atacante de La Chinita ha tenido ritmo de juego, entonces, ¿por qué no tenerlo en cuenta?

“Está jugando, no estamos hablando de un tipo que está parado, quieto, que no está compitiendo, me parece que jugando al fútbol nos sería muy útil. Teófilo hace el esfuercito”.

Teófilo Gutiérrez está disputando con Deportivo Cali esta temporada del fútbol colombiano. Foto: Deportivo Cali

Vélez también destacó a otro futbolista con capacidades similares a las de Teo, es decir, capaz de anotar, pero también de generar juego: ”Es Cristian Arango. Él ya estuvo con Reinaldo. Es un jugador utilizable, que se ha ganado el derecho a que lo miren. Son jugadores que dinamizan y le quitan la responsabilidad a esos 9 que estamos rotando ahí”.

UNA PULLA POR LA CONVOCATORIA DE FALCAO

Carlos Antonio Vélez no solo planteó la posibilidad de convocar a Teófilo Gutiérrez a la selección en Antena 2, también lo hizo en Win Sports, aunque con una pulla para Reinaldo Rueda por convocar a Radamel Falcao García.

“Ya se hizo una excepción al 500 % con Falcao, yo no creo que se puedan seguir haciendo excepciones cuando hay soluciones… Pienso que se le puede dar una oportunidad, y sería muy útil en la selección Colombia, a Teófilo Gutiérrez”, sostuvo.

En el programa televisivo, Vélez tuvo el apoyo de Faryd Mondragón, exportero de la selección Colombia, donde compartió con el ariete de Barranquilla. “No me parece para nada descabellado, al contrario. Tuve a Teo de compañero en la selección y el comportamiento de Teo en la selección nunca tuvo quejas. Estaremos o no estaremos de acuerdo, ha pasado lo que ha pasado a nivel de clubes, pero en la selección su comportamiento nunca tuvo ningún entredicho”.

Con base en ello, Mondragón agregó: “Así que me adhiero a esta propuesta y, con la cantidad de partidos que ha venido jugando y va a jugar de aquí a octubre, Dios quiera que, sin ningún tipo de lesión, va a llegar con un muy buen ritmo de competencia y un estado físico óptimo”.

