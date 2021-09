Por recomendación médica, Ramón Jesurún no acompañó a la selección Colombia en La Paz ni en Asunción

Ramón Jesurún Franco, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) decidió no viajar a los 3.600 metros de La Paz luego de que sus médicos le recomendaran devolverse a Colombia para no propiciar una arritmia cardíaca.

El presidente de la FCF en lugar de ir a la capital boliviana el 2 de septiembre, y a la capital paraguaya el 5 de septiembre, se devolvió a Colombia y en diálogo con el diario El Heraldo de Barranquilla aclaró lo sucedido sobre el susodicho “incidente cardíaco” durante la triple fecha de de eliminatorias.

No tengo nada grave, nada importante. Estoy desde ayer trabajando en Barranquilla, me hice un chequeo ayer (lunes) y estoy mejor que antes. Evitaron que fuera a La Paz por un tema de arritmia, nada más. Estoy bien no tengo problema, me pidieron que no viajara