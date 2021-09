Enric Mas no oculta su enfado con Superman López: ‘A mí personalmente me jode, los compañeros se han dejado la piel’

El corredor combiano Miguel Ángel López, del equipo Movistar team, durante la vigésima etapa de LaVuelta.EFE/Manuel Bruque

Lo que parecía ser una de las mejores carreras de Miguel Ángel López en su trasegar como ciclista, terminó siendo una polémica de la que todavía se habla. El colombiano ganó la etapa 17 de la Vuelta a España el pasado 3 de septiembre, dándole la primera victoria al Movistar Team en una competencia de tres semanas este 2021, y dos días después, el sábado, se rehusó a continuar pedaleando.

Pese a que Superman pidió disculpas por lo ocurrido, justificando su actuar en la frustración por salir del podio de la Vuelta en la etapa 19, cuando estaba tercero en la clasificación general y a 20 segundos de su compañero Enric Mas, ha sido blanco de críticas. De hecho, el propio Mas lo cuestionó una vez concluida la ronda ibérica.

En conversación con El Programa de Ortega, Mas, subcampeón de la carrera, superado solo por Primoz Roglic, fue preguntado por lo ocurrido con el pedalista boyacense, y comentó:

“Es un tema interno del equipo. No quiero hablar de eso. A mí personalmente me jode porque estamos representando a la marca, al equipo. Todos los compañeros se han dejado la piel. Nos jode, pero tampoco quiero entrar en ese tema porque no es cosa mía”.

El español también comentó que si tuviera que calificar su trabajo, “me pondría buena nota, porque estoy contento con el resultado. El equipo me puso para estar delante en las grandes, el año pasado no pudo ser y este sí”.

Que su equipo lo haya puesto para estar delante, incluso por encima de López, que además de ganar la etapa reina de la vuelta siempre atacó, fue los que al parecer generó disgusto en el ciclista cafetero.

“¡Ja, ja, ja! Si tú mismo le pediste que no persiguiera, que se quedara atrás... dando tu puñalada, así como en la primera semana después de haberle tapado todos los huecos por la excelente forma con la que llegó a la carrera. Te llevas al líder a rueda y no lo dejas entrar excusándote siempre en que no escuchaste el pinganillo. Vaya líder de ese equipo”, fueron la palabras de Nathalia Acevedo, esposa de Superman, en redes sociales

Esposa de Miguel Ángel López se desahogó tras la bajada del ciclista en la penúltima etapa de La Vuelta a España / (Instagram: natha_acevedo30)

En diálogo con El Espectador, el exciclista, mentor de López y padre de Nathalia, Rafael Acevedo, comentó: “Mi hija lo llamó al celular del preparador físico que va en el carro con el técnico... ella contó que estaba llorando con la desolación, el desespero y el saber que luego de tres semanas no había cumplido su objetivo de estar en el podio por una orden de esas. No tiene presentación lo del equipo”.

LAS DISCULPAS DE MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ

Luego de la polémica generada, López tuvo palabras de disculpas para sus compañeros de equipo, aficionados y patrocinadores de la Vuelta a España.

“Se creó una situación un poco incómoda, difícil de resolver. Nos hemos visto en un momento complicado, se nos van los mejores por delante. El Bahrain (equipo del nuevo tercer clasificado, el australiano Jack Haig) ha jugado bien sus cartas y es difícil a estas alturas de Vuelta, hay mucho cansancio y mucho nivel también”, comentó López, en un mensaje sonoro difundido por el equipo Movistar.

“Tardamos un poco en reaccionar. Hay muchos más factores y al final es una pena que tengamos que terminar de esta manera. Quiero pedir un poco perdón a los compañeros, se dejan la piel, lo dejan todo, dan su 100 %. (...). No fue la mejor decisión. A falta de un día tenía que acabar la carrera e ir tranquilamente. Somos seres humanos, de carne y hueso, el que sea ciclista lo entiende más. Somos seres humanos, no motores”, agregó.

