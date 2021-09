Alfredo Arias deja de ser técnico del Deportivo Cali y ya hay pistas de quién puede reemplazarlo

Imagen de archivo del director técnico Alfredo Arias. EFE/Luis Robayo POOL/Archivo

Desde mediados de agosto se había especulando acerca de la salida de Alfredo Arias como director técnico del Deportivo Cali, dado que los resultados en las primeras fechas de la Liga BetPlay 2021 no fueron los mejores. Sin embargo, hasta este 6 de septiembre la dirigencia del club oficializó el paso a un costado del timonel uruguayo.

“La Asociación Deportivo Cali se permite informar a asociados, hinchas y la opinión pública en general, que se llegó a un acuerdo con el director técnico Alfredo Arias, y con el preparador físico Ignacio Berriel, para su desvinculación de la institución”, informó el equipo azucarero mediante un comunicado, en el que aprovechó para desearle éxitos al estratega.

El cuadro de la capital del Valle del Cauca también dio a conocer que, “estarán encargados de la dirección técnica y preparación física del equipo profesional Ítalo Cervino y Mauricio Guzmán, respectivamente, mientras se define el cuerpo técnico que asumirá en propiedad”.

El detonante de la salida de Arias, que llegó al Deportivo Cali en enero de 2020 tras la salida del argentino Lucas Pusineri, fue la derrota ante el Pasto, que no sumaba victorias esta temporada, el 6 de septiembre, por la octava fecha de la liga colombiano.

Los verdiblancos suman apenas nueve puntos de 24 posibles en esta campaña, ubicándose en el décimo tercer escalón (13) de la tabla, hecho que preocupa a la fanaticada, como también lo hacen los partidos que se avecinan: tres clásicos con el América de Cali, dos por Copa Colombia y uno por Liga Betplay, además de un juego con Tolima, que el semestre pasado lo eliminó de la Copa Conmebol Sudamericana.

Mientras estuvo en cabeza del plantel del Deportivo Cali, Alfredo Arias consiguió 23 victorias, 25 empates y 14 derrotas —el equipo anotó 79 goles y recibió 74—, que representa un rendimiento del 50,5 %. En la campaña pasada, el uruguayo tuvo la oportunidad de llegar a la instancia de cuartos de final con sus dirigidos, en la que cayeron con Tolima tras perder 0-3 en el primer partido y ganar 2-0 en el segundo.

RAFAEL DUDAMEL, UN POSIBLE REEMPLAZO DE ARIAS

El más opcionado para ocupar el cargo que venía desempeñando Arias es Rafael Dudamel, subcampeón con el Deportivo Cali de la Copa Libertadores 1999, conforme con el periodista Nel Sandino, que de cerca cubre la realidad azucarera; el contrato sería inicialmente por seis meses, pues este semestre habría elecciones para elegir la nueva junta directiva.

El último equipo comandado por Dudamel fue Universidad de Chile y el penúltimo, Atlético Mineiro. Antes de ello tuvo la oportunidad de dirigir a la selección de Venezuela (2016-2020).

La noche del 14 de agosto, por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2021 II, Deportivo Cali empató 2-2 en su estado con Millonarios, resultado que dejó en entredicho la continuidad de Alfredo Arias como director técnico del equipo azucarero.

“NO ME QUEDO DONDE NO ME QUIEREN”, ARIAS

Fue el propio Arias quien, en rueda de prensa después del compromiso con el equipo embajador, dejó entrever que en el equipo no estaban del todo satisfechos con su desempeño. La periodista Estefanía Gómez, de Win Sports, la única que estuvo presencialmente junto al timonel uruguayo para escuchar sus declaraciones, dio a conocer cómo el entrenador se despidió:

“Un gusto haberlos conocido, no me quedo donde no me quieren”.

Conforme con la comunicadora, la despedida de Arias no fue en vivo, sino luego de referirse al empate con Millonarios. “Las palabras de Alfredo Arias no fueron en cámara, me las dijo al retirarse de la sala de prensa y se despidió de camarógrafos y asistente de sonido uno a uno diciendo que fue un gusto haberlos conocido”, explicó.

