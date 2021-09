Reencuentros y despedidas, así transcurrió otro dramático capítulo en Masterchef

Los televidentes de Masterchef Celebrity Colombia ya están acostumbrados a las sorpresas, pero el capítulo emitido este domingo 5 de septiembre superó todas las expectativas. Fueron dos horas y media de transmisión llenas de altos y bajos porque inició con el inesperado regreso de dos competidores, pero al final, otra celebridad, que está en la lista de los más queridos en el país, tuvo que dejar la competencia.

En el capítulo anterior, Catalina Maya y Julio Sánchez ganaron la oportunidad de volver a MasterChef, pero en el nuevo programa el resto de los competidores se enteraron de la noticia. Ellos se dieron cuenta porque en las estaciones de cocina había dos cajas misteriosas adicionales, hasta que ven entrar a la pareja de nuevo.

Si bien algunos participantes de MasterChef Celebrity celebran el regreso de Cata y Julio, otros se muestran sorprendidos y en desacuerdo con esa decisión. Esta situación también se vivió en redes, donde los televidentes aseguraron que esta fue una estrategia para favorecer a las ‘Cuatro Babies’, Catalina, Marbelle, Viña Machado y Carla Giraldo.

De una u otra forma, allí, con 11 participantes, inició un nuevo reto de salvación en el que todos los concursantes debían preparar pernil de pollo y menudencias. En esta oportunidad la presentadora del reality, Claudia Bahamón, advierte que solo se podían entrar a la despensa una vez, así que los cocineros tenían que ser muy cuidadosos para no olvidar ningún ingrediente.

El tiempo para preparar los platos transcurrió, como siempre, con mucha presión y expectativa, todo para que al final, solo tres de los concursantes se salvarán. Los concursantes coincidieron en que los jurados en esta ocasión estaban particularmente exigentes.

La primera en pasar al atril fue Marbelle, quien presentó un pollo un poco crudo, aunque su guarnición era buena, pero la proteína debía ser la protagonista. Pity Camacho logra un buen sabor, pero el chef Nicolás no consideró que el actor se hubiese esforzado.

En medio de la exigencia, Frank, Cata y Gregorio lograron subir al balcón, donde ya estaban Liss Pereira, Viña y Diego. Cabe resaltar que el chef Jorge Rausch calificó como “perfecto” el plato de Frank.

Así las cosas, Julio, Carla, Marbelle, Pity y Emmanuel Esparza compitieron en un reto de eliminación con preparación libre y con la posibilidad de ir a la despensa todas las veces que sean necesarias. Todos los cocineros decidieron arriesgarse para impresionar a los jueces. La mayoría optó por platillos internacionales de sal, excepto Carla, que es la única que decide preparar un postre.

El nivel de los competidores a este punto del reality es alto, y así lo admitió Julio, quien aseguró sentirse en desventaja porque acaba de volver al programa y eso puede ponerlo en desventaja. Aun así, dijo que está dispuesto a estudiar para quedarse en MasterChef Celebrity.

Este reto transcurrió con presiones para quienes estaban detrás de los fogones, mientras que los salvados intentaban ayudar desde el balcón. Viña y Cata asesoraron a Marbelle, a pesar de que ellas, en capítulos anteriores, se han quejado en repetidas ocasiones de que entre compañeros ayuden a Frank.

Por su parte, Liss, Diego y Gregorio impulsaron a Emmanuel, quien se arriesgó a hacer un plato muy complejo y desafortunadamente no pudo terminar. El actor español, al no estar feliz con el resultado, terminó optando por no presentar el plato.

Emmanuel pasó al atril con sus manos vacías, decisión que le costó, sin titubeos, su puesto en la competencia. Sus compañeros lloraron y aseguraron no estar de acuerdo con el actuar del actor, sin embargo él la defendió argumentando que prefería eso a “irrespetar a los chefs con un plato mal hecho”.

SEGUIR LEYENDO: