“Colombia es una selección casi amateur”: periodista argentino

Este 5 de septiembre, la Selección Colombia sacó un agónico empate ante Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco, por el partido válido por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022. El encuentro no dejó contentos a los colombianos y fue blanco de críticas por parte de especialistas y periodistas deportivos.

El periodista argentino Pablo Carrozza publicó en su cuenta de Twitter un comentario poco halagador de La Tricolor en la que aseguró que “Colombia es una selección casi amateur”, pero llenó de elogios a Juan Guillermo Cuadrado, el único que se salvó de las ácidas criticas del argentino.

No es la primera vez que este periodista critica a Colombia. El periodista es recordado por sus fuertes críticas a Juan Fernando Quintero cuando llegó a River Plate, en las que decía lo siguiente: “Les presento a Juan Fernando Quintero, el refuerzo de River que hace tiempo no juega y Pekerman borró de la selección de Colombia. Podrá ser un crack, pero de arranque está más gordo que yo”.

Ahora, sus declaraciones polémicas volvieron a aparecer y esta vez le dio con toda a la selección Colombia, pues, para él, los dirigidos por Reinaldo Rueda no tenían el nivel suficiente para poder igualar el fútbol de Argentina. Durante un video en su canal de YouTube, dedicó gran parte del tiempo en criticar enérgicamente a varios jugadores argentinos y al técnico Lionel Scaloni.

“No puedo entender cómo se le escapa a Argentina frente a este equipito de Colombia que levantó en el segundo tiempo. No puede ser que Argentina pechee de esta manera frente a Colombia. Lo tenía para el cachetazo. En un momento dije: ‘Es la revancha del 5-0’”, afirmó inicialmente.

En el canal de YouTube donde comparte los análisis de resultados, en esta ocasión felicitó a Colombia e inmediatamente arremetió contra el equipo, de quien cuestionó fuertemente su nivel.

“La verdadera Copa América arranca ahora. No se vayan a creer que Colombia es un equipazo por lo que demostró en la fase de grupos, donde entraron todos […]. Creo que la Selección todavía no tiene nivel de selección grande […]. Hoy pegaron el saltito, tuvieron suerte en esta lotería de los penales. Le ganaron a Uruguay un partido donde yo creía en la previa que Uruguay estaba 4 o 5 goles arriba de Colombia”, señaló el periodista argentino.

Pero sus criticas no quedaron ahí, pues en su espacio anotó que considera que el equipo colombiano es “el peor” de la Copa América”.

“Habrá que ver qué ocurre de acá en adelante donde Colombia saca chapa de equipo importante. Yo venía diciendo, es el peor equipo de la Copa, no termina de encontrar el funcionamiento”, precisó el periodista deportivo.

Además, Carrozza comentó sobre algunos jugadores como Duván Zapata, William Tesillo, Miguel Ángel Borja y Edwin Cardona (quien no jugó en la victoria ante Uruguay).

“Zapata me parece que no puede jugar más como titular, ya demostró que no le hace un gol ni al arco iris […]. No sé qué le vieron a Duván Zapata, la rompe en la liga italiana, casi sale goleador, y viene a jugar a la Selección Colombia y el tipo no le hace un gol a nadie”, anotó sobre el delantero del Atalanta y agregó sobre Borja: “a mí me gusta cada vez que el tipo juega y cumple, y sin embargo no juega”.

SEGUIR LEYENDO