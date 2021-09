Egan Bernal, el encargado de poner emoción en el final de Vuelta: “Siempre voy al ataque” EFE/Manuel Bruque/Archivo

El ciclista colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) reivindicó este sábado el trabajo que ha desarrollado en los últimos días, a pesar de que la vigésima etapa rompió en mil pedazos el pelotón y cobró algunas víctimas importantes, como su compatriota Miguel Ángel López (Movistar), que terminó abandonando, el joven corredor se mostró siempre atento a todos los movimientos.

Sus títulos de Tour de Francia y Giro de Italia lo posicionaban al inicio como uno de los más firmes candidatos al título de la Vuelta a España, sin embargo, las primeras semanas sufrió bastante y perdió varios minutos con sus más grandes rivales. Pero eso no impidió que Bernal intentara mostrarse en algunos días de montaña, así lo dejó ver en los constantes ataque que realizaba en las subidas, hecho por el cual es aplaudido por los especialistas del ciclismo.

“La etapa la hemos movido nosotros más que el Bahrain Victorius. Hemos puesto un ritmo muy fuerte a falta de 90 kilómetros porque no teníamos mucho que perder. Queríamos dar espectáculo y darlo todo”, explicó tras finalizar la etapa 20.

El cóndor de Zipaquirá alabó el “tremendo trabajo” desarrollado por sus compañeros para romper la carrera y que sirvió para que delante se quedasen en la ascensión al Alto de Mougás “los más fuertes”.

Con la carrera lanzada y los ataques y contraataques que se produjeron al entrar en la selección final fue “una lotería, aunque se ha ido Adam (Yates) con los más fuertes y se jugará el podio con Jack Haig”.

A Bernal la dureza de la etapa no le ha sorprendido porque es un día que en el equipo sabían que era “muy duro y siempre lo hemos tenido en cuenta. El perfil engaña a veces, pero conocíamos la zona y sabíamos que tenía subidas súper duras”, añadió.

Y es que Egan demostró que, a pesar de no poder pelear por el título de la competencia, es importante mostrarse fuerte en ciertos días y brindar espectáculo a los aficionados. Así lo manifestó en diálogo con el diario Marca.

“No todo se trata de ganar siempre, todo el rato. Estoy convencido de que me voy a llevar muy buenas anécdotas de aquí, de esta Vuelta a España. Recordaré que estuve sufriendo mucho al principio, pero que al final disfruté gracias a los ataques que salieron mejor o peor y también al apoyo de la afición. Les contaré a mis hijos todas estas batallas en La Vuelta”; dijo.

Precisamente el tema de los ataques es algo que el colombiano disfruta, pues reconoce que puede ser un arma importante a la hora de definir un campeón, así lo ejemplificó con los títulos obtenidos en el Tour y el Giro.

“Sé que a la gente le gusta, a mí también. Cuando gané en Tour ataqué a falta de 45 kilómetros de meta en una etapa y otra a falta de 25. En el Giro, yendo de líder, también ataqué cuando no tenía por qué hacerlo. Es la estrategia que yo sigo. No sé si es la mejor o la peor, a veces creo que no es la mejor, pero es la que yo tengo. Quiero divertirme para luego contar estas anécdotas a mis nietos”, concluyó.

Así está la clasificación general de La Vuelta 2021

1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) - 83:11:27

2. Enric Mas (ESP/Movistar) a 2:38

3. Jack Haig (AUS/Bahrain-Victorious) a 4:48

4. Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) a 5:48

5. Gino Mader (SUI/Bahrain-Victorious) a 8:14

6. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 11:38

7. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) a 13:42

8. Guillaume Martin (FRA/Cofidis) a 16:11

9. David de la Cruz (ESP/UAE Emirates) a 16:19

10. Felix Grobschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) a 20:30

