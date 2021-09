“No abandoné repentinamente el club, el consejo de fútbol nunca escuchó mis pedidos”: Sebastián Villa

Desde sus redes sociales, el extremo izquierdo de Boca Juniors, Sebastián Villa, hizo una publicación en la que respondió a la polémica suscitada por su ida del club Xeneize para visitar a su madre en Colombia, que estaba enferma, mientras él concentraba con el equipo argentino para afrontar el arranque de la Liga Profesional de Fútbol.

Tras unas declaraciones del director deportivo y vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, en las que decía que “Villa le faltó el respeto al club, a la camiseta y a sus compañeros”, el colombiano no tuvo reparo en aclarar lo sucedido y en emitir un extenso comunicado ofreciendo agradecimientos a la fanaticada de Boca y a los empleados del club que lo han acompañado desde su fichaje en julio de 2018, además de dar su versión de lo sucedido.

Así se lo hizo saber a la opinión pública en delantero colombiano, envuelto en polémicas por sus declaraciones e intenciones de ser vendido a Europa:

Villa habló de las ofertas europeas que viene recibiendo en los últimos meses y afirmó que Boca es quien no escucha sus pedidos:

Desde hace más de tres años estoy en el club y sistemáticamente cada seis meses varios clubes se interesan por mi juego. Semestre a semestre han llegado ofertas para contar con mi trabajo y he rechazado estas opciones priorizando el proyecto futbolístico de Boca Juniors porque jugar en este club siempre me ha mantenido compitiendo por grandes objetivos

Villa explicó que su intención de querer salir de Boca pasa más por una pretensión económica del balompié europeo para desempeñarse como trabajador pago y poder sostener a su familia fuera de Colombia. Por este motivo Villa y su representante siempre quisieron negociar una venta a Europa en el mercado de pases de verano de 2021 antes de la finalización de su vigente contrato con Boca que va hasta el 31 de diciembre de 2024:

Sobre el viaje premeditado a Colombia y el supuesto abandono de la concentración cuando Miguel Ángel Russo era entrenador de Boca, el futbolista dijo que, contrario a lo que le critican en una parte de la afición y la directiva, no se fue repentinamente sino que el consejo de fútbol de Boca no lo escuchó:

Todas mis decisiones fueron comunicadas a mis compañeros, los cuales me brindaron su apoyo. No abandoné repentinamente el club como se dice porque antes hablé con el técnico y con el Consejo de Fútbol que nunca escuchó mis pedidos. Luego de esta situación, y ante la premura por el estado de salud de mi mamá, no dude en estar acompañándola en este duro momento y doy gracias a Dios y a toda la gente que me mandó bendiciones para ella y pudo salir de la mejor manera.