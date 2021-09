Nicole Regnier pidió el regreso urgente de James Rodríguez a la selección: “Haces una falta la h...”

Se jugó la novena fecha de las clasificatorias camino al mundial de Catar 2022 y tras el empate 1-1 entre Bolivia y la selección Colombia, en redes sociales se atizó la controversia con la ausencia del mediocampista James Rodríguez, quien no ha sido llamado en el ciclo del entrenador Reinaldo Rueda desde que asumió el cargo como miembro del cuerpo técnico sucesor del portugués Carlos Queiroz.

Una de las inconformidades más notorias por parte de la fanaticada de la selección Colombia la protagonizó la futbolista de la selección Colombia femenina y actual comentarista de Win Sports +, Nicole Regnier. La deportista vallecaucana evidenció opiniones divididas por la ausencia de Rodríguez Rubio en las eliminatorias, pues hay quienes consideran que su sola presencia habría sido indispensable para conseguir los tres puntos en Bolivia, mientras otras personas dicen que no tiene el nivel deportivo de la competencia ni está a la altura en sus declaraciones o comportamiento para ser convocado.

Regnier, jugadora profesional con pasado en el Club Deportivo Atlas, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, América de Cali, Junior de Barranquilla y Servette FC Chênois Féminin de Suiza, habló públicamente de su intención que Rodríguez regrese y pidió que sea tenido en cuenta para los próximos partidos de Colombia tras finalizar la triple fecha de eliminatorias.

A través de su cuenta de Twitter, la también jugadora de la selección Colombia femenina expresó sus ganas de que James esté de vuelta en diciendo que “hace una falta la h...”:

La delantera de la tricolor, le pidió a James estar de regreso y le envió un mensaje de paso a Reinaldo Rueda para que lo tenga en cuenta en las siguientes convocatorias, considerando el peso que tiene el futbolista en el equipo nacional, así como sus estadísticas y logros en el pasado con la dirección técnica de José Néstor Pékerman:

No tardaron en responderle a Regnier en su trino criticando la actualidad de Rodríguez, que no tiene minutos en el primer equipo del Everton por cuenta del aislamiento que debe cumplir por un contagio en el club Toffee y que ahora se dedica más a transmitir en vivo en Twitch mientras interactúa con sus seguidores hablando sobre videojuegos.

Estas fueron algunas de las réplicas controversiales ante el trino de ‘La Princesa de la Cancha’:

Si Colombia queda eliminado por la goleada en Ecuador hay que responsabilizar a James David por boicotear a Queiroz, que no se nos olvide

Me temo que James no regresará mientras esté Rueda y su equipo, fueron irrespetuoso s con él en la convocatoria de Copa América y ahora en esta fecha Fifa lo son más al sujetar su regreso al que esté al “500%”, y hoy entra en cancha Radamel que es obvio que no está para el equipo