La ministra Karen Abudinen fue captada mientras chateaba en pleno debate de moción de censura en su contra

Bogotá. Septiembre 3 de 2021. Moción de censura a la ministra de las TIC Karen Abudinen en la Cámara de Representantes. En la foto: Karen Abudinen. (Colprensa - Camila Díaz)

Este viernes 3 de agosto se desarrolló el debate de moción de censura contra la ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) Karen Abudinen, en la Cámara de Representantes; hecho que tuvo en vilo a la opinión pública y que dejó varios hechos que no pasaron desapercibidos en redes sociales.

Una de las escenas que más se viralizó en Twitter, y que ya deja varias reacciones, fue la de la ministra Abudinen mientras revisaba su celular, chateaba y no prestaba atención a los vehementes cuestionamientos que los congresistas le hacían por el contrato de 70 mil millones que la cartera suscribió con la UT Centros Poblados para dotar de internet a los niños de las zonas rurales del país; dinero que ahora no aparece y sigue ‘embolatado’.

De los primeros congresistas que le ‘cantaron la tabla’ a la funcionaria del gobierno de Iván Duque fue el representante Fredy Muñoz, quien hizo una extensa e impetuosa intervención hacia Abudinen y, al terminar, la regañó por, presuntamente, no ponerle cuidado mientras este la increpaba.

Así lo evidenció una publicación del portal La Silla Vacía, en el que se le ve a la ministra TIC mirar su celular por varios minutos y omitir los nutridos argumentos que varios de los congresistas de oposición traían para pedirle a Abudinen que se apartara del cargo por presunta negligencia y corrupción.

“Por culpa suya, por su desatención, sígalo haciendo, tranquila, relajada, que aquí los colombianos (…) se están dando cuenta de su ineptitud”, expresó vehementemente el congresista Muñoz a la jefa de cartera.

De acuerdo con el medio, la hoy cuestionada ministra tuvo tiempo hasta para hablar con varios parlamentarios de Cambio Radical, mientras se encontraba sentada, en pleno debate celebrado en su contra.

Karen Abudinen / Twitter La Silla Vacía

Sin embargo, una vez el congresista la amonestó, Abudinen no tuvo de otra que volver a su puesto y poner atención a las diatribas que traían para ella.

Luego de casi 7 horas de intervenciones por los congresistas, Abudinen tuvo oportunidad de defenderse y recalcó que no va a renunciar al cargo porque le está dando la cara al país. “Quiero que todos entendamos que los funcionarios honestos hoy estamos trabajando contra los camuflados en entidades y que se dedican a robarse el futuro de los colombianos. Quiero dejar en claro que mi trabajo como responsable del ministerio permitió que hoy hayamos develado monstruosos carteles de corrupción que se están robando de tiempo atrás al Estado colombiano, pusimos en evidencia esta estructura criminal”, sostuvo Abudinen.

Sobre la licitación del contrato, explicó que esta nació bajo la administración de la exministra TIC, Sylvia Constaín, y que dividir en dos los proyectos fue idea de una consultoría que contrató la cartera. También dijo, que empresas sin experiencias pudieran licitar, como las de Centros Poblados, no es culpa de ella sino de la ley colombiana. “No me lo inventé. Es la ley 80”, y agregó que no habría cómo conocer a los contratistas. “Yo no conocía Centros Poblados. El ministerio hizo todo lo que decía la ley”.

“Los corruptos quieren impedirnos conectar miles de escuelas rurales, una de las metas más importantes para el Ministerio de las TIC y un compromiso de este Gobierno”, agregó Abudinen.

En otro punto, aseguró que Centros Poblados no se ganó el contrato por “ofrecer más conexiones”, sino “por criterios ponderables” y que ETB quedó de segundo. Si bien no fue el único criterio que el MinTIC usó, dar más conexiones sí era un criterio que daba puntaje, pero la ministra dijo que eso no era así. “Los corruptos serían los mayores premiados con mi renuncia, han encontrado en mí, su mayor enemiga”: Abudinen.

