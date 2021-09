Kevin Voltro, de Buenaventura para el mundo a través de videos de comedia y reflexión

Kevin Voltro. Cortesía

Un reto, eso es lo que significa para Kevin Mauricio Latorre Valencia haber nacido en Buenaventura, Colombia. Sin embargo, crecer en un lugar alejado del país, permeado por la pobreza y la violencia, en una casa en la que se vivía una difícil situación entre sus padres; no impidió que Latorre se convirtiera, con mucho estudio y esfuerzo, en el creador de contenido bonaverense más reconocido a nivel nacional e internacional.

Kevin Voltro, como es conocido en redes sociales, habló con Infobae Colombia sobre el proyecto que emprendió mientras estudiaba Licenciatura en Arte Dramático en la Universidad del Valle y que, en la actualidad, lo ha hecho adquirir millones de seguidores en Facebook y YouTube gracias a la representación que hace de lo más típico de su tierra. Pero también con el que ahora busca ayudar a los jóvenes de Buenaventura que ven en él un ejemplo a seguir.

La infancia en Buenaventura

“Fue muy complicada porque mi papá era alcohólico, mi mamá solo hizo bachillerato, mi papá siempre pensaba en los amigos y no en la familia. A mí me tocaba salirme al andén al frente de la casa con mi mamá para estudiar y yo aprendía las cosas, pero yo veía cómo las personas pasaban y prácticamente criticaban o se burlaban de mi mamá por tomar la decisión estúpida de estar con mi papá”.

Kevin Voltro. Cortesía

Cuando Kevin tenía 8 años, su madre decidió separarse y, aunque eso implicó pasar necesidades, su hijo apoyó la decisión. “Cuando mi mamá decide por fin alejarse de mi papá ella no sabe hacer nada, pero es que ya todos estábamos cansados. Yo no le pregunté a mi mamá por qué nos íbamos, yo me alegré, porque a pesar de que tenía 8 años yo sabía lo que se estaba viviendo. A los meses supe qué era un recibo, mi mamá nunca me dejó trabajar, ella siempre me decía que tenía que estudiar, pero yo hacía rifas para ayudar; rifas de champú, de comida”.

“Yo sabía que el único camino para poder salir y mejorar mi vida era estudiar y seguir adelante. Supe de muchos amigos que ya no me hablaban por el simple hecho de que yo había entrado a la universidad”.

Gracias a la enseñanza de su madre, Kevin logró entrar a la Universidad del Valle y decidió estudiar Licenciatura en Arte Dramático, aunque fue una decisión que tomó luego de ser rechazado en otras dos carreras. “Yo quería estudiar Contaduría supuestamente para tener plata, pero no fui aceptado, luego Administración de Empresas y tampoco fui aceptado. Para no perder el ‘pin’ en esos tiempos vi que estaba Arte Dramático, no sabía qué era pero me metí a esa y fui al mejor en el primer semestre, en ese semestre pagué $180.000 pesos y de ahí para adelante solo pague $40.000 porque siempre gane estímulo académico y me enamoré de esa carrera. Le dije a mi mamá ‘yo quiero seguir en esto porque mira mis notas’ y ella siempre me apoyó”.

Aunque Latorre todavía sueña con dirigir películas o ser guionista, en medio de la carrera quiso emprender un proyecto propio para darse a conocer, pues no quería esperar hasta graduarse, cosa que sucedió en el año 2020. Así nació ‘Kevin Voltro’ su página en Facebook, donde ya tiene 6 millones de seguidores, y su canal de YouTube que está cerca de los dos millones de ‘voltroneros’, como llama a sus seguidores. Con un nombre que nació en su escuela, cuando sus compañeros lo llamaban ‘Voltron’ por sus pasos de baile en el grupo de ‘break dance’, comparándolo con un robot de una caricatura.

A través de videos cómicos en los que retrata la cultura bonaverense, los juegos infantiles y también hace experimentos sociales, Kevin Voltro se convirtió en el primer creador de contenido de Buenaventira en conseguir las famosas ‘placas’ de YouTube por los 100 mil suscriptores y luego el millón. “Cuando llegué a los 100.000 seguidores yo quedé impactado y me enloquecí más con el proyecto porque me dijeron que era el único en tener 100 mil seguidores, entonces dije que iba a mantenerme en ese único”.

Kevin Voltro. Cortesía

“No faltaba la persona de Buenaventura que estaba en España o en Nueva York y como por lo patriótico de su tierra, veían que había un joven que estaba destacándose y ellos compartían mis videos ... logran identificarse con mis videos, especialmente con los que son de temáticas infantiles, a veces vamos a los colegios y grabamos las famosas ‘tiraderas’ con rimas rápidas, el fútbol, congelados o yermis”.

Su influencia en los jóvenes bonaverenses y el público femenino

Pero la fórmula del éxito que ha conseguido Kevin Voltro en las redes sociales no lo han alejado de su tierra, pues aunque vive en Cali, intenta ir cada fin de semana o una semana completa a Buenaventura para visitar a su madre, a quien le cumplió la promesa de darle una casa propia en su pueblo, pero también para realizar actividades pedagógicas con los niños del Distrito Portuario.

“Muchos de nuestros seguidores, nuestro voltroneros, son niños. Nosotros procuramos siempre poder ayudar en fechas especiales dando regalos e incitándolos a que siempre tienen que estudiar y que si tienen dificultades hay muchas maneras pedagógicas para aprender. Lo que también estamos haciendo es que con los niños que vemos que tienen muy buenas calificaciones, pero no tienen la economía los apadrinamos, apadrinamos a los que se puedan y les hacemos un seguimiento para que no bajen el rendimiento”.

Emocionado reconoce que cuando va a Buenaventura los niños corren para verlo y contarle cuál es su video o personaje favorito, así como las madres de los pequeños le cuentan anécdotas de sus hjos aprendiendo diferentes lecciones a través de su contenido. En sus videos resaltan dos personajes femeninos, ‘Lucrecia’ es un personaje inspirado en su madre, pues ella no quiso aparecer en los videos y ‘Puty Fly’, interpretado por el mismo Kevin vestido de mujer.

Kevin Voltro. Cortesía

Este último personaje, según Voltro, nació a partir de un experimento social en el que él quería mostrarle a las mujeres cómo responder al acoso callejero, pero también se convirtió en un personaje que inspira a las personas de la comunidad LGBTIQ+, pues muchos creen que ‘Puty Fly’ es una mujer trans.

“Fue un experimento social porque a mí me crió mi mamá y yo tenía amigos que cuando pasaba una chica le tiraban piropos y si ella no prestaba atención ellos empezaban a ser groseros y eso a mí me incomodaba mucho. Entonces yo pensé en crear un personaje que pudiera hacer lo que muchas mujeres al parecer no pueden hacer por el temor a que les hagan algo y fue un éxito porque siempre comentaban las mujeres etiquetando a sus amigas diciendo ‘Ay mira tenemos que decirles esto’”.

“Una vez me fui de ‘Puty Fly’ para un evento y de un momento a otro, yo no sé qué pasó, pero la gente empezó a subirse la tarima y empezaron a tocarme las nalgas y yo me pregunté ‘¿Esto pasa con una mujer?’, es horrible”.

Su vida personal

Actualmente, Kevin Latorre espera un bebé con su pareja y, aunque todavía no sabe si será niño o niña, tiene claro que quiere darle lo mejor y ser el papá que él no tuvo. “La ausencia de mi papá aportó mucho en mi vida porque yo te aseguro que si mi papá hubiera sido un buen padre y hubiera estado siempre conmigo yo no valoraría nada, no respetaría a las mujeres como lo hago. Puede que no sea el mejor papá del mundo, pero quiero ser lo mejor para mis hijos porque eso yo no lo tuve y se supone que cuando uno tiene un hijo es para darle lo que uno no pudo tener, esa es mi meta en este momento”.

SEGUIR LEYENDO: