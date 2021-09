Consejo de Estado rechaza demanda que pedía la “muerte política” de Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar (Colprensa - Diego Pineda)

Hace unos días, la periodista Darcy Quinn aseguró que el senador Gustavo Bolívar podría perder la investidura por haber votado la ley de crecimiento de 2019, en la que se incluía un artículo que, según ella, terminó favoreciéndolo.

“Se trata del artículo 119, el cual dice que los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, a quienes se les haya notificado antes de la entrada en vigencia de esta ley un requerimiento especial liquidación oficial podrán transar con la DIAN hasta el 30 de junio de 2020″, señaló en La FM, donde reveló la noticia.

Precisamente por este tema, el abogado Hollman Ibáñez Parra, radicó ante el Consejo de Estado una demanda para que le declararan la “muerte política” al senador del Pacto Histórico. Demanda que no fue admitida por el alto tribunal que determinó que no cumple con todo lo que exige la ley para su estudio.

En su defensa, Bolívar señala que la demanda no fue admitida porque, “nunca he votado en favor de leyes que me favorecen como lo afirmaron las periodistas prepago del uribismo. Siempre me declaro impedido. Aquí la prueba. Certificado de la secretaría del senado”, expuso el senador.

Así mismo, celebró la decisión del Consejo de Estado. “Quienes me quieren fuera de la política a través de calumnias y difamaciones tendrán que esperar otro ratico”, escribió en su cuenta de Twitter.

En los documentos que anexó Bolívar para probar que no votó la reforma tributaria del 2019 está una carta que expidió el 1 de septiembre de este año la Secretaría del Senado, en la que consta que el senador presentó un impedimento para participar en el debate de esa ley.

“Que, en la sesión extraordinaria del dia martes 17 de diciembre de 2019, acta número 36, publicada en la Gaceta del Congreso número 79 de 2021, en sesión plenaria del Senado de la República, el Honorable Senador GUSTAVO BOLÍVAR, presentó impedimento para participar en la discusión votación del Proyecto de Ley número 278 de 2019 Cámara - 227 de 2019 Senado “Por medio del cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones”, señala el documento.

La situación financiera del senador no es la mejor y así lo ha reconocido él mismo. Luego de que se conociera una millonaria deuda con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por el pago del dinero sobre los 1.300 millones de pesos que recibió en regalías por parte de la novela ‘El Capo’. Este respondió los cuestionamientos.

“No me avergüenza estar endeudado. El 95 % de los colombianos lo está. Me avergonzaría asesinar 6.402 inocentes, robar 70 mil millones, dar carne de caballo a los niños, recibir plata de narcos en campaña, robar tierras, declarar renta en $0, golpear o violar mujeres; venderme!”, aseguró el senador de izquierda.

De acuerdo con su respuesta, en 2017, por la novela ‘El Capo’, tuvo que pagarle a la DIAN $1.300 millones en renta, más 400 millones de pesos en intereses y 200 millones de patrimonio. En 2018, manifestó, tuvo que declarar 1.720 millones de pesos, y abonar 1.000 millones.

En el trino que dedicó a defenderse de la acusación, Bolívar aseguró que el acuerdo de pago es por un saldo pendiente más intereses. Además, recalcó que se trata de información reservada y contó que en el 2022 debe declarar los ingresos de ‘El Capo’ de años pasados. “Pago 4.000 millones en 2 años, y me esculcan a fondo. A quienes pagan $0, campantes”, sentenció.

