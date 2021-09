“Centro Democrático debe demostrar que no está con la corrupción”: Francisco Santos a Uribe

Pacho Santos junto a Álvaro Uribe (Fotos Colprensa - Luisa González).

Luego de que la ministra de las TIC, Karen Abudinen, enfrentara una moción de censura en la Cámara de Representantes, el exembajador Francisco Santos envió un fuerte mensaje al partido de gobierno, Centro Democrático, del cual también hace parte.

“Presidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático debe demostrar que está con los principios y no con la corrupción o los puestos que muchos han recibido y por eso actúan como borregos. Renovar las listas a Cámara y Senado es un tema urgente. Es el futuro de su herencia política”, sostuvo Santos.

Lo dicho por Santos sobre los principios se relaciona con lo que dijo su hijo, el representante Gabriel Santos, durante la moción de censura en contra de Abudinen. El congresista señaló que si bien su partido decidió mayoritariamente no pedir la renuncia de la funcionaria, él, por principios, sí lo hizo.

En su corta intervención, el representante recordó una frase célebre del expresidente norteamericano Harry S. Truman: “The buck stops here”, que traduce a “la responsabilidad del Estado termina en mí”.

“Hay una política sin correlación con nuestro electorado, de ejercer el poder por ejercerlo simplemente. Es una política en la que ayudamos a esas personas que comparten nuestros logos, incluso si contraviene nuestros principios, efímera, que no perdura. Por el contrario, la política de los principios es la que nos lleva a lo que estoy haciendo hoy acá”, enfatizó.

Bogotá. Septiembre 3 de 2021. Moción de Censura a la Ministra de las TIC Karen Abudinen Abuchaibe en la Cámara de Representantes. En la foto: Gabriel Santos, Representante a la Cámara. (Colprensa - Camila Díaz)

Y agregó: “La política de los principios es una política que perdura, que permanece en el corazón y en la mente que nos eligieron, sino que nos exigen que llevemos a cabo un ejercicio de responsabilidad política. Hice una promesa cuando entré a este ejercicio: que cuando saliera yo pudiera mirar a los ojos a mi esposa María Claudia, a mi hija Belén y a las personas que votaron por mí. Por eso, elijo la política de los principios”.

Hace unos días, cuando Abudinen le concedió una entrevista a Blu Radio, Francisco Santos, señaló que la funcionaria de Iván Duque no respondió nada sobre lo cuestionado por el irregular contrato entre MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados.

“Escucho la entrevista con Karen Abudinen, me deja dos cosas: primero no contestó nada. segundo le van a dar el contrato a la ETB que no sé si está en capacidad. Acabarán subcontratando con quienes sí pueden entregar el servicio. Por entrega contrato a empresas de garaje”, escribió.

Mientras hay personajes del uribismo que critican fuertemente a la ministra TIC, hay también los que la defienden. En medio de la moción de censura, la representante de esa colectividad, Margarita Restrepo, fue una de ellas.

“Las ministra de las TIC demuestra día a día que la palabra rendirse no está dentro de su vocabulario. Fue ella quien denunció precisamente las irregularidades y son esos esfuerzos de ella, de las autoridades y de los medios de comunicación, lo que nos han mostrado que existe una mafia dedicada a burlarse del Estado que han hecho lo inimaginable para conseguir recursos públicos”, dijo la congresista, insistiendo en que el ataque le llegaba a la ministra porque era una mujer en un cargo de poder.

Por su lado, representantes de Cambio Radical también defendieron el actuar de Abudinen, incluso diciendo abiertamente que ese apoyo llegaba a través de la casa Char, una familia con gran poder en Barranquilla.

“Doctora Karen, aquí tiene usted una bancada de la región caribe y especialmente de la casa Char que la va a defender, no solamente en el Congreso, sino del estrados judiciales”, sentenció el representante Modesto Enrique Aguilera, quien señaló sentirse orgulloso de pertenecer a la casa de los Char.

