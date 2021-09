“Todo se modifica con plata”: el cambio extremo de Aida Victoria Merlano con el pasar de los años

Tomada de Instagram @aidavictoriam

La reconocida influenciadora y generadora de contenido Aida Victoria Merlano constantemente realiza publicaciones en su cuenta de Instagram sobre las diferentes opiniones que tiene ella con respecto al sexo y enseña a algunas mujeres a conocerse en la intimidad, disfrutando de su cuerpo y de la intimidad junto a sus parejas, incluso, ha mencionado en repetidas ocasiones que disfruta de la compañía de mujeres y hombres por igual.

Recientemente, a través de sus historias la joven realizó una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en donde varios de sus seguidores le preguntaron por las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido y ella aseguró que lo único que se ha practicado es la mamoplastia de aumento.

“Realmente todo esto se modifica con plata, la inteligencia, eso si no”, así describió la joven que, para poder ser bello en esta vida, lo único que se necesita son recursos económicos.

Ante estas afirmaciones, este jueves una cuenta de Instagram encargada de recopilar los mejores momentos de las celebridades en esa red social publicó unas imágenes del antes y después de los retoques estéticos que se ha practicado en su cuerpo la influenciadora, entre los que se encuentran: relleno de ácido hialurónico en los contornos de su rostro y los labios, botox en la frente y la separación de las cejas para que no se noten las arrugas y relleno capilar en sus cejas.

Además del aumento de sus senos, la joven se practicó en sus glúteos un procedimiento con hilos tensores, sin embargo, este no es considerado una intervención quirúrgica por lo que es una práctica no invasiva y son de reabsorción interna.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar y entre ellos se resaltan: “Ay Jesús, tú no eres feo eres pobre”, “Lo que hace el dinero, totalmente cambiada”, “Nada que la plata no pueda hacer”, “Ella es bella siempre”, “Con plata todo se puede”, entre otros que resaltan la belleza de la joven a pesar de los cambios físicos que son evidentes.

Según indica el portal Top Doctors, los hilos tensores de glúteos son una alternativa moderna al levantamiento de glúteos evitando el uso de prótesis o intervenciones quirúrgicas mayores como los biopolímeros, a lo que han recurrido varias mujeres como Yina Calderón y Elizabeth Loaiza.

Estos hilos tensores, conocidos también como hilos mágicos ascienden al tejido subcutáneo de las nalgas, produciendo una elevación de la nalga y generando unos glúteos más altos y redondos, alargando a la vista los miembros inferiores y cambiando la proporción del cuerpo.

Propiedades y usos del ácido hialurónico

Según informa el portal de dermatología Isdin, este elemento es utilizado por los dermatólogos como uno de los activos antiedad más conocidos y buscados en el mundo de la belleza y el bienestar dermatológico de las personas, pasando a convertirse en un ingrediente de culto pero pocas personas conocen el verdadero uso.

El ácido hialurónico es un componente presente de forma natural en nuestras articulaciones, cartílagos y piel, sin embargo, el uso del mismo depende de la zona en la que lo encontramos por lo que en el cuerpo en su estado natural cumple distintas funciones:

- En las articulaciones ayuda a evitar que se produzcan fricciones dolorosas.

- En los cartílagos funciona como reconstituyente.

- En la piel actúa como agente hidratante y de soporte para que se mantenga joven.

Además de mantener la hidratación y elasticidad de la piel, otra de las propiedades del ácido hialurónico ayudan a mantener esta hidratación, reparar la piel y luchar contra los signos visibles del envejecimiento, como líneas de expresión y arrugas.

