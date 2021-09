Periodista que destapó escándalo de corrupción en MinTIC habla en moción de censura contra Abudinen

(Colprensa-Cámara de Representantes)

Sobre las 10:00 a. m. inició el debate de moción de censura contra Karen Abudinen, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), por su presunta responsabilidad en el embolate de los 70.000 millones de pesos de un anticipo entregado a la Unión Temporal Centros Poblados, otorgado por el Ministerio gracias a un contrato que se ganó en diciembre la UT.

Una de las preposiciones que se dio en medio del debate, fue que la periodista Paola Herrera tuviera la oportunidad de hablar durante unos minutos en medio de la sesión. La misma recibió el respaldo de la mayoría de los representantes que permitieron este espacio.

Herrera recalcó en su intervención que sobre los nuevos detalles que encuentre de este caso, los estará revelando en La W Radio pero entregó información de lo que ya ha publicado en ese medio.

“Desde diciembre del año pasado, empezamos a hacer todas las advertencias sobre este contrato (...) Yo soy periodista, esa es mi labor y digamos que si tuviera alguna información adicional pues la reveló ahí (La W Radio) y no aquí en el Congreso. Pero les puedo dar pinceladas de todo lo que se descubrió, de todo lo que hemos sacado (...) pero aclarando que yo no voy a dar opiniones personales, ni estoy aquí representando a ningún partido político, solamente participó en esta sesión informal como ciudadana y como periodista que realizó la investigación que pues descubrió todo este escándalo”, señaló la comunicadora.

Contó que advirtieron antes de darse el contrato de MinTIC a la Unión Temporal Centros Poblados, sobre las irregularidades en las audiencias para adjudicar el contrato por dos billones de pesos para llevar puntos de conexión de internet a escuelas en las zonas más apartadas del país.

“Esta investigación reivindica un poco el papel y la tarea de los medios de comunicación en el control al poder, porque somos los medios de comunicaciones los que también tenemos que hacer vigilancia a cómo se manejan los recursos públicos”: Paola Herrera ante la Cámara de Representantes.

“Desde diciembre, cuando se estaban llevando a cabo estas audiencias, una de las personas que trabajaba con la ministra en el despacho de ella como asesor, el señor Camilo Ernesto Valencia, también era parte de una de las empresas que querían ganarse este proceso”, le recordó Herrera a la plenaria de la Cámara.

Aseguró que fue por ese detalle que se prendieron las alarmas y logró que se suspendiera el contrato que tenía Velencia con el Ministerio, pero siguió participando y siguió con otro contrato que tenía con las Comisión de Regulación de Comunicaciones.

“Después de eso, quisimos saber cuáles eran las otras empresas que estaban participando, para ir a su experiencia, cuál era su músculo financiero, y demás en medio de todo este proceso, para saber en qué manos iba a quedar este gran proyecto muy importante para el país y para la conectividad de los niños”, dijo la periodista.

Señaló entonces que muchas empresas que participaban en la licitación tenían experiencia importante sobre conectividad incluso a nivel internacional pero también estaban otras que no cumplían con los requisitos financieros ni técnicos para llevar a cabo la tarea encargada por MinTIC.

“Advertimos eso en ese momento pero después dijo el ministerio que sí cumplían. Nosotros encontramos al hacer una radiografía de todas las empresas que de la Unión Temporal estaban participando cuatro empresas, tres de las cuales no contaban con ninguna experiencia en este tema y menos en este sector e incluso cambiaron sus razones sociales (...) la ministra nos dijo varias veces en entrevistas que no había ningún problema, que la experiencia digamos no era completamente necesaria y que ganaba el oferente que entregará más puntos rurales, más escuelas conectadas y más velocidad”, expuso Herrera en su intervención durante la moción de censura contra Abudinen.





Aquí puede ver la intervención de la periodista

