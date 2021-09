Las críticas de Hernán Peláez a Luis Díaz por su desempeño en el juego ante Bolivia

Luis Díaz fue la revelación de selección Colombia en la Copa América. REUTERS/Henry Romero

Luis Díaz, que en la Copa América Brasil 2021 deslumbró con su talento, llegando a convertirse en el jugador revelación, además del goleador junto a Lionel Messi, no tuvo su mejor partido enfrentando a Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz.

El guajiro, que también está firmando una buena temporada con el Porto (Portugal), no destacó como se esperaba y cuando el combinado tricolor atacó, no tomó las decisiones correctas en el último cuarto de cancha. Su nivel, pese a no ser malo, llegó a ser criticado por el periodista deportivo Hernán Peláez Restrepo, quien en su cuenta en Twitter, una vez culminados los primeros 45 minutos, compartió:

Aunque parezca extraño, Colombia tiene un partido (0-0) cómodo. Bolivia tiene la pelota, el campo, sin inquietar a Ospina. En cambio, si Luis Diaz, flojísimo primer tiempo, elige mejor acciones, dos que tuvo, el asunto seria otro. El planteo de Rueda es bueno”.

Lucho, que en esta ocasión no cumplió con las expectativas, recibió más palabras de Peláez. “Si en el contragolpe, que tuvo opciones Colombia con Diaz y Roger, se concreta, los puntos están servidos. Un remate directo de Cuadrado, un tiro libre desviado de Quintero, y los movimientos erráticos de Diaz, representan el juego ofensivo nuestro. Quintero y Cuadrado son la clave”, agregó.

El periodista también lanzó a unos dardos a Reinaldo Rueda, que resaltó la importancia de haber conseguido un punto en La Paz:

“Reinaldo Rueda tendrá sus justificaciones y explicará la importancia del empate a un gol con Bolivia. Su conclusión será muy diferente a la mía. Bolivia, discreta en su juego y con campo controlado, estaba para caer con el gol de Roger, quien a punta de fuerza, lo consiguió”.

Peláez concluyó opinando que justificar el empate con la altura de La Paz no es lo correcto. Si el conjunto patrio no ganó se debió a que quizá no corrió los riesgos suficientes, según él. “Ya sabemos de las razones y las excusas por la altura y otras yerbas. Pero creo que nos faltó decisión, ir a buscar el partido en los últimos 45 minutos. Los cambios mostraban el interés de defender y esperar. Murillo, Roger, los mejores. Faltó atrevimiento, me parece”.

“Las condiciones de La Paz son excepcionales. Es un punto de oro por lo que es el rival. Queríamos ganar, pensamos que se podía, se planificó el juego pensando en eso”, fue el comentario de Peláez que Rueda cuestionó.

LA AMISTAD ENTRE LUIZ DÍAZ Y MATEUS URIBE EN EL PORTO

El 27 de agosto la prensa inglesa se refirió a la posibilidad de que Luis Díaz llegara a Everton en reemplazo de James Rodríguez, y que el cucuteño, a su vez, regresará al Porto, el primer equipo en el que jugó en el viejo continente, como moneda de cambio. La negociación, sin embargo, no tuvo el final esperado por el cucuteño de 30 años, que no fue convocado a la selección Colombia.

Uno de los futbolistas que le pidió a Lucho quedarse fue su connacional Mateus Uribe. Ambos suelen ser titulares en el equipo Dragao y, de la mano de Reinaldo Rueda, en la selección Colombia.

La cuestión fue así: Mateus Uribe anotó en la goleada 3-0 del Porto sobre el Arouca, el 28 de agosto, y Luis Díaz le etiquetó en un mensaje en Instagram: “Golazo, hermanito. Merecido”, acompañado de una fotografía de los dos celebrando. En respuesta, Uribe compartió una historia en la que le dice: “¡Gracias, Mago! No te vayas nunca!”

