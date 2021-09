Jorge Rausch y su polémico beso con una actriz en Masterchef

Foto tomada de Instagram @Jorge.Rausch

El cocinero Jorge Rausch no solo es uno de los chefs más conocidos en Colombia y en toda Latinoamérica, sino una de las estrellas de la franquicia de MasterChef en la región, por eso aparte de ser jurado en la versión colombiana, también hace parte de la versión chilena, donde recientemente protagonizó una escena que desató polémica.

Tras la eliminación de la actriz Cristina Tocco de esa versión de MasterChef Celebrity, ella se despidió especialmente de todos los jurados, entre ellos de Rausch quien le gusta, expresó, por lo que dijo que le daría un beso antes de irse y en la boca. En ese momento se acercó despacio al colombiano y tras un abrazo, se dieron un rápido beso o ‘pico’.

En esta ocasión Cristina se enfrentó con la bailarina Claudia Miranda en un reto de eliminación, pero no le alcanzó para salvarse, por lo que se convirtió en la tercera despedida del programa en su versión chilena.

Aquí el momento:

Hace unos días el chef respondió a la pregunta de si MasterChef o, en general, los realities son libreteados o actuados. El chef bogotano dijo que esto no era de tal manera. “¡Jamás! Nunca. Nosotros juzgamos platos y no personas. Nos tomamos muy en serio nuestro trabajo. Le metemos todo el cariño y profesionalismo a esto. Yo amo MasterChef con mi vida y ¡respeto demasiado la cocina!”.

Por su parte, la presentadora Claudia Bahamón se refirió a las posibles roscas o preferencias dentro del programa, dadas las eliminaciones que se dan semana tras semana. “Nota editorial. Hasta el momento nadie ha quedado contento con la persona que es eliminada cada fin de semana. Siempre les parece injusto. Solo sé que Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Chris Carpentier hacen su mejor trabajo probando y juzgando cada una de las preparaciones. Y al final, ellos son los que saben”, escribió la presentadora en sus historias de Instagram tras el reto de eliminación del domingo 18 de julio en el cual Ana María Estupiñán tuvo el plato más flojo para los jurados y salió del reality gastronómico.

En una entrevista en Bravísimo, el otro jurado, Christopher Carpentier le dijo al presentador Marcelo Cezán que, “nosotros evaluamos platos y no personas y, de repente, los platos están muy buenos o no están tan buenos, pero cuando están tan buenos merecen poder seguir en competencia. Hay reglas que seguir, pero se pueden hacer excepciones”, dijo Carpentier sobre el caso de Marbelle.

Lo dicho por el cocinero de origen chileno ya había sido aclarado por Jorge Rausch que, en varias ocasiones, y en entrevistas con medios como Pulzo, aseguró que no había ninguna ‘rosca’ como dice la gente en Twitter al referirse al programa. “Cada uno tiene su posición y cada uno puede opinar. Jorge dijo: ‘Está muy bueno y se debe quedar’ y nosotros respetamos también la opinión de él ahí, y listo, que se quede, no hay ningún problema. Era una decisión muy difícil y por eso se quedó Marbelle”, aseguró Carpentier que, de hecho, en ese capítulo, aseguró, en la charla decisiva con los otros jurados, que el plato de la ‘reina de la tecnocarrilera’ no estaba a la altura.

SIGA LEYENDO