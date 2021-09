Maestro rural radicará 20.000 firmas en el Congreso para exigirle a la Ministra de las TIC que responda por el Internet que prometió

A propósito de la moción de censura que enfrentará mañana en el Congreso de la República la Ministra de las TIC, Karen Abudinem, señalada como la responsable de un escándalo de corrupción que sacude al país por la pérdida de 70.000 millones de pesos, que se le entregaron a la firma Unión Temporal Centros Poblados, como adelanto para la llevar internet a zonas rurales, un maestro del Tolima se tomó la tarea de exigir, por medio de la recoleccion de firmas, que no quede impune este accionar.

El objetivo de este maestro de informática, que además representa la voz de los más de 110.000 docentes de las zonas rurales que hoy no pueden dictar clase con normalidad por falta de Internet y simboliza la frustración de más de 2′400.000 estudiantes que no cuentan con garantías dignas para estudiar, pues el acceso a banda ancha que les prometieron nunca llegó, es reunir para mañana 20.000 firmas por medio de la campaña ‘Por El Internet Rural’ y así entregarlas directamente en la sesión de moción de censura que tendrá como protagonista a la ministra Abudinem.

Hasta el momento, en poco menos de 24 horas el profesor Leonardo ha logrado reunir más de 14.700 firmas digitales por medio de la plataforma digital Change.org. Con este apoyo masivo de la ciudadanía, el docente espera generar la suficiente presión para que la Ministra le responda al país sobre cuándo y cómo va a cumplir con la promesa incumplida de darle un internet, que realmente funcione a los estudiantes de las escuelas y colegios rurales en Colombia.

Vale recordar que la jefa de cartera de la tecnologías, prometió antes de octubre de este año que se tendrían 8.786 colegios conectados con internet de alta velocidad, entre ellos la institución educativa donde labora el profesor Leonardo, pero hasta la fecha un enorme entramado de corrupción ha hecho que 110 niños y niñas, que estudian allí, hayan recibido instalaciones de pésima calidad y, por otro lado, que la mayoría de estos planteles educativos, como el del profesor, ni siquiera se hayan podido conectar.

“En nuestro caso, aunque no hacemos parte del segmento del proyecto sobre el cual está el escándalo de los 70.000 millones de pesos perdidos, hacemos parte del otro segmento del proyecto que, aunque se les instaló Internet, este no funciona. Sin embargo, por parte del Gobierno Nacional sí le están pagando a los operadores que supuestamente deben asegurar la calidad del servicio. ¿Acaso eso también no es corrupción?”, cuestiona el docente, según información divulgada por la plataforma Change.org