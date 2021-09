Andrés Cepeda volvió a llorar y el vallenato se robó el show en una nueva jornada de batallas en ‘La Voz Kids’

Natalia y Yeison Jiménez abrieron, con una interpretación a dúo de ‘No me vuelvo a enamorar’, una nueva ronda de batallas en ‘La Voz Kids’. Tanto la española como el colombiano dejaron la vara alta y después les correspondió a los pequeños del Equipo Jesús mostrar todo su talento en búsqueda de un cupo en la siguiente fase del concurso.

Tomy, ‘el Principito de Medellín’; Luciana y y Hostin se encargaron de continuar por todo lo alto con el show interpretando ‘A puro dolor’, conocida por la agrupación ‘Son by four’; luego de la presentación, Camila y Olga, del grupo Ventino, destacaron la puesta en escena de los tres, especialmente de Tomy y Hostin; de hecho, Camila le confesó a los otros jurados y al público que este último había escrito la parte de rap que interpretó en medio de la canción; por su parte, Yeison notó que la voz de Luciana se quedaba por ratos, señal de nerviosismo durante su interpretación.

“Estoy muy sorprendida por ustedes, de verdad; yo me acuerdo de los tres en las audiciones y de verdad que ha habido un salto”, mencionó Natalia y al mismo tiempo, hizo una mención especial para Tomy, quien mencionó que tomó clases de canto antes de presentarse en el concurso.

El mexicano no la tenía fácil, pero al final se inclinó hacia Hostin; a pesar de su elección, animó a los que se quedaron por fuera para que sigan en el camino del canto.

El turno fue para Cepeda, quien tenía bajo su manga animar a sus compañeros y al público con un vallenato de Leandro Díaz: Matilde Lina. Santiago, Martín y el venezolano Jesús Adrián batallaron con este clásico del género nacional.

Luego de la presentación de los pequeños, hubo otro momento inesperado a cargo del mismo Cepeda: en pleno programa le hizo una videollamada a Silvestre Dangond, quien habló con Jesús Adrián y hasta le cantó el coro de ‘Las locuras mías’, uno de sus éxitos más recientes. Acto seguido, Santiago tocó el acordeón y maravilló al público con las notas interpretadas. No fue fácil la elección, pero finalmente el bogotano se quedó con Jesús, quien no dudó en agradecerle con un abrazo.

Cerraron la gala Nahid, Valeria y, representando a Buenaventura, Leidy Mariana, todas integrantes del equipo de ‘los Jiménez’ Natalia y Yeison. ‘Vivo por ella’, de Marta Sánchez y Andrea Bocelli fue el sencillo escogido para esta batalla que, de entrada, no estuvo nada fácil. A medida que avanzaba la intensidad de la canción, los jurados estuvieron más impresionados; incluso Cepeda no podía ocultar sus expresiones de asombro con el canto de las pequeñas. “¡se fajaron!” exclamó Yeison al terminar la presentación, mientras que Natalia no pudo contener sus lágrimas por el orgullo.

“Creo que manejaron al máximo su capacidad vocal, me sorprende ver tanto talento siendo tan pequeñas (…) Definitivamente Colombia está frente a tres estrellas gigantes”, elogió el cantante de música popular. La española, con lágrimas en sus ojos, eligió a Valeria como la mejor durante la audición.

