Vulgar y estafador: Gustavo Bolívar y Miguel Uribe Turbay se lanzaron insultos por deudas económicas

Las deudas de Gustavo Bolívar, una con Diego Díaz y otra con la DIAN, se han convertido en el principal ataque político para el senador. Por ese motivo, protagonizó una pelea en redes sociales con el ex secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay.

Fue este último quien inició la discusión, porque según dijo después de unos pocos días lejos de la red social, volvió y se encontró con la polémica por las deudas del senador de la Colombia Humana y un maletín con dinero en efectivo que Roy Barreras olvidó en un hotel, ambos miembros del Pacto Histórico junto a Gustavo Petro.

“Estuve 4 días por fuera de Twitter, y ahora que vuelvo me encuentro que Gustavo Bolívar se hace el loco para pagar impuestos y estafa a proveedores; y que Roy Barreras anda con fajos de billetes y miente sobre origen de la plata. Pacto Histórico no es, ¿será Pacto de Bandidos?”, señaló el exfuncionario de la Alcaldía.

El senador y escritor fue el primero en reaccionar al ataque de su partido político que, además, lo nombraba directamente. En su respuesta, Bolívar atacó al padre de Uribe Turbay llamado Miguel Uribe Londoño por un caso del año 2000.

“Deber y reconocer las deudas no es estafar. El que estafó un banco del Estado fue su papá. Así que respete y retráctese, por favor”, escribió el senador en respuesta. La noticia compartida por Bolívar del diario El Tiempo era enero del año 2000, en la que se informaba de la captura de Uribe Londoño en medio de la investigación por un desfalco de 15 mil millones de pesos al Banco del Estado, por presuntamente haberse beneficiado con créditos.

Uribe Turbay actualizó la información del proceso que llevó a su padre a ser capturado por las autoridades hace 20 años y le dijo a Bolívar que no merecía respeto y, para él, es un “ejemplo vulgar de lo que no se debe ser”.

“No-Honorable Senador: Primero, mi papá fue ABSUELTO y declarado INOCENTE por un juez. Fue víctima de la persecución política que ustedes promueven. Segundo: el respeto no se exige, se gana. Usted, además de que no se lo ha ganado, es un ejemplo vulgar de lo que NO se debe ser”, escribió.

La pelea de los dos políticos no se detuvo allí y los ataques mutuos continuaron. Bolívar, que aseguró días antes que no siente vergüenza por estar endeudado, una con el hijo de Bruno Díaz que reconoció y otra con la DIAN que asegura que ha pagado anualmente, cuestionó la absolución del padre de Uribe Turbay.

“Las familias que han robado, estafado y violentado este país no me vienen a dar clases de moral. Y sobre la absolución de su padre qué le puedo decir: hasta Uribe quedará absuelto. Yo no tengo denuncias ni condenas por estafa. ¿De modo que usted sí tiene derecho monárquico de calumniar?”, escribió.

Uribe Turbay no contestó más a las publicaciones de Bolívar y el senador aprovechó para retarlo a publicar su declaración de renta. “Por supuesto que los corruptos de este país no le deben plata a la DIAN. Qué tanto pueden Adeudar si declaran renta en cero pesos ($0). ¿Nos puede mostrar su declaración sr. Miguel Uribe?”, escribió.

El ex secretario de Gobierno de Bogotá se anexó tras su campaña a la Alcaldía al Centro Democrático y ha tenido el aval del expresidente Uribe para ser parte de la lista de esa colectividad al Senado de la República.

Bolívar ha llamado “sicariato moral” a periodistas que han difundido la supuesta deuda con la DIAN por los derechos de El Capo y también ha iniciado una acción de tutela por las afirmaciones, acusaciones y señalamientos de Bruno Díaz en su contra, en el video que reveló la deuda que no pagó a su fallecido hijo Diego Díaz.

