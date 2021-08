Rodolfo Hernández dice que su fórmula vicepresidencial podría ser la dueña de Crepes & Waffles

El empresario y exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández busca ser el próximo presidente de Colombia, y es por eso que desde ya está buscando a quien sería su fórmula vicepresidencial, la persona que saldrá junto a su foto en el tarjetón electoral en las elecciones presidenciales de 2022.

En una entrevista con el periodista Daniel Samper Ospina, el exmandatario reveló que ya le propuso a varios empresarios reconocidos del país ser su fórmula vicepresidencial pero, dos de ellos ya se negaron a la propuesta. Se trata de Arturo Calle y Mario Hernández, el primero se niega entrar a la política, mientras el segundo puede que esté pensando encabezar la lista al Senado que está formando el precandidato.

Sin embargo, dio un tercer nombre, el de la empresaria Beatriz Fernández, dueña de la reconocida cadena de restaurantes Crepes & Waffles, quien ya tiene la propuesta en las manos.

Aquí lo que dijo el exalcalde de Bucaramanga:

Desde que Rodolfo Hernández inscribió su precandidatura presidencial no han cesado las polémicas. En la noche del viernes 27 de agosto, se filtró un nuevo audio en el que el exburgomaestre le pide sumas de dinero a quienes aspiren pertenecer a sus listas para llegar al Congreso de la República.

Las declaraciones de Hernández desataron una dura controversia en redes sociales y la opinión pública; situación que lo obligó a excusarse. En el polémico audio, que fue divulgado por el diario santandereano Vanguardia, se le oye pedir el 10 % del sueldo para quienes deseen obtener una curul en su ‘bancada’.

“Para poder empezar a tener la seguridad de atender los gastos que se avecinan yo les rogaría que por tarde mañana miércoles antes de las 4:00 de la tarde nos giraran el 30 % del compromiso que hay para atender esos gastos. Quiere decir que Jorge (Figueroa) debe poner $60 millones, Ludwing (Gómez) $30 millones y $60 millones, porque va a la superfija, Emiro (Arias)”, expresó Rodolfo Hernández en el audio revelado por Vanguardia.

Además, en el audio se le escucha decir que necesita recuperar varios recursos de su capital político, invertido en la campaña, y por eso hace ese tipo de solicitudes. “Después hacemos un flujo de fondos, cuando se necesite, y ustedes me lo firman como compromiso porque la verdad es que no quiero que ustedes me pongan a pagar cuentas a mí como históricamente me ha tocado”, expresa Hernández, mientras que da a conocer la millonaria suma que ha gastado para temas políticos.

Rodolfo Hernández, exalcalde colombiano. Foto: Colprensa.

“Yo les he manifestado, no es por restregarles nada, no tengo ese interés, pero si yo sumo todo lo que he puesto y le ponemos un interés de medio por ciento mes vencido, yo llevo más $5 mil millones gastados”, agrega el candidato presidencial.

Recordemos que el movimiento dirigido por Hernández es el Liga Anticorrupción, del que cuatro ‘fuentes cercanas’ le aseguraron a Vanguardia que el exalcalde les pedía sumas entre los $100 millones y los $350 millones para llegar al Senado y la Cámara.

Rumores, críticas y trinos pendencieros fueron y vinieron tras la revelación del audio, por lo que la oficina de prensa de Hernández emitió un comunicado de prensa en el que excusó al político y aclaró que la plata en mención fue solicitada por la Registraduría Nacional, supuestamente, para inscribir a los personajes a las listas.

“Agradezco que se haya revelado dicha conversación privada porque deja claramente establecido que para ser candidato al Congreso, a nombre del movimiento que me honro de dirigir, solo se debe contribuir con los dineros concernientes a los gastos esenciales de la campaña, como lo son el pago de pólizas, la recolección de las firmas, los elementos esenciales para los grupos de trabajo”, reza el documento.

Además, Hernández aduló su campaña diciendo que esos audios revelan la austeridad que supuestamente los caracteriza: “El aporte de 200 millones a cargo de la cabeza de lista y de 100 millones de pesos para el segundo renglón, cuando el tope de gastos establecido para la lista de Cámara legalmente es de 7.754 millones de pesos, demuestra que nuestra campaña es verdaderamente austera y esos aportes serán los necesarios para cubrir los gastos que demanda”, agregó el exmandatario local.

Sobre la solicitud a los individuos de que les entreguen una parte de su salario si llegan a quedar elegidos en el Congreso, Hernández aseguró que esa plata es para sostener al partido dado que “la condición de que una vez elegidos los congresistas deban aportar un 10 % de su salario (...) es la clara evidencia que las fuentes de financiación de que nos valemos son transparentes y apropiadas”.

