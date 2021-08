Mario Hernández calificó de “desastre” la alcaldía de Gustavo Petro y éste lo llamó mentiroso

Senador Gustavo Petro y empresario Mario Hernández. Fotos: Colprensa.

Tal parece que al empresario colombiano Mario Hernández sigue sin agradarle la gestión política del exalcalde de Bogotá y hoy precandidato presidencial, Gustavo Petro. En las últimas horas compartió una imagen en su cuenta oficial de Twitter, donde cuestionó que cuando el también senador gobernó la capital colombiana, prometió construir 1.000 jardines infantiles, sin embargo, supuestamente, solo edificó 6.

En la foto, que lleva como título ‘El desastre de Petro en Bogotá', aparece una imagen del jefe de la Colombia Humana y tiene las cifras antes descritas. La publicación causó un sinnúmero de reacciones tanto a favor como en contra del acaudalado patrono y la del mismo Petro no tardó en llegar.

Mario Hernández, quien ha ganado reconocimiento en la esfera pública, no solo por su imperio del cuero y textil en el país, sino también por pronunciarse sobre la coyuntura nacional, fue increpado por el político, quien desvirtuó su controvertida publicación.

“Señor Mario Hernández, usted está mintiendo y desinformando a la sociedad. En mi Gobierno se abrieron más de 1.400 aulas de preescolar y se abrieron más de 400 aulas de primera infancia. Pasamos de una atención integral de 92.000 niños en 2011 a 270.000 niños en 2015″, manifestó Petro en Twitter.

Tras la vehemente respuesta, donde el congresista acusó al empresario de ser mentiroso, este último le salió de nuevo al paso y le respondió excusándose, de alguna manera, por la acusación. “Muy fácil: direcciones y cuántos estudiantes y resultados. Si tiene razón me disculpo por ignorante y no investigar”, contestó Hernández.

Así trascendió:

Petro, Hernández / Twitter

Valga mencionar que no es la primera vez que el dueño del emporio de calzado, bisutería y ropa en Colombia y varios países del mundo arremete contra el precandidato del Pacto Histórico. Hace unos meses, en diálogo con la revista Semana, Hernández se refirió a Gustavo Petro como alguien que solo criticaba y que no es constructivo. El líder de la Colombia Humana le respondió que él sería uno de los grandes beneficiados con sus propuestas y que no le tuviera miedo a su programa.

“Sí, claro, yo le tengo temor a la izquierda, por sus discursos, por lo que chatean, siempre están viendo cosas malas, siempre hablando contra la gente, no siendo constructivos y eso no es”, dijo el empresario en la entrevista.

Petro respondió en un video al empresario señalando que el programa de la Colombia Humana, dirigido por él, beneficiaría a muchos empresarios como Hernández. “No entiendo por qué hay que tenerle miedo a un programa que se ha defendido desde hace años, especialmente en la campaña de 2018, que habla de la industrialización de Colombia”.

Petro agregó: “usted, Mario, sería uno de los grandes beneficiarios junto a miles de industriales colombianos de las confecciones, del cuero, de los zapatos, de la agroindustria que perfectamente se beneficiarían y socialmente toda Colombia con el programa de industrialización de la Colombia Humana”.

Gustavo Petro finalizó su respuesta diciéndole a Hernández que “no le tenga temor a la industrialización”.

Ante las invitaciones al diálogo por parte de tres representantes de la izquierda colombiana para que Mario Hernández conozca las propuestas de la Colombia Humana y no sienta temor de su programa, la revista Semana aseguró que volvió a comunicarse con el empresario para saber cuál era su respuesta a esas invitaciones.

El empresario respondió a la revista que, por el momento, se mantiene en su posición y alejado de la oposición, razón por la que no está interesado en reunirse con los políticos de la Colombia Humana. Agregó que se reunirá cuando haya un programa concreto y no solo de la izquierda, sino de cualquier candidato que aspire a la Presidencia de la República en 2022.

SEGUIR LEYENDO: